INHAMBANE- COSTA DE GUINJANTA: Navio avariado periga ambiente marinho

UM navio frigorífico indiano está desde há pouco mais de duas semanas avariado em Guinjanta, no distrito de Jangamo, na província de Inhambane. A embarcação é descrita como representando um perigo ao ambiente e à actividade piscatória na costa moçambicana.

Neste momento, as autoridades governamentais nacionais estão a trabalhar no sentido de rebocar o navio para uma doca ou porto mais próximo com capacidade para fazer uma reparação de emergência que permita a continuação da sua viagem de regresso à Índia.

O Administrador Marítimo de Inhambane, Américo Sitoe, disse em contacto com o nosso jornal que, para a concretização desta acção, já se encontra no local um rebocador solicitado que, com a autorização das autoridades moçambicanas, deverá arrastar o navio para um local considerado seguro para as operações da sua reparação.

O nosso interlocutor explicou que da inspecção preliminar efectuada ao navio confirmou-se a existência de uma avaria grossa nos cinco dos seis cilindros, onde as capas de apoio e biela estão moídos, situação que não permite a sua circulação.

Américo Sitoe admitiu que a presença daquele navio, com mais de 108 metros de comprimento e uma reserva de pouco mais de 400 toneladas de combustível, entre óleos lubrificantes, diesel e fuel, entre outros produtos, representa um perigo eminente ao ambiente em caso de alguma ruptura de um dos depósitos.

“Por si o navio já é obsoleto. Portanto, qualquer rombo num dos depósitos de combustível pode representar um grande perigo à costa moçambicana, principalmente nesta região de Guinjanta e no distrito de Jangamo”, disse o administrador Marítimo de Inhambane.

O nosso interlocutor referiu não haver condições em Guinjanta para uma possível intervenção em termos de reparação do navio flutuando, daí que as autoridades governamentais moçambicanas, em coordenação com os proprietários, estão a buscar uma solução consentânea que consiste na retirada do aparelho o mais rápido possível antes de um eventual derrame de óleos para um outro local onde haja possibilidades para intervenção mecânica.

Um dos membros da tripulação do navio baptizado com o nome de Spring By, de origem indiana, confirmou a avaria quando este efectuava uma viagem de regresso à Índia, depois de ter escalado o porto de Maputo onde efectuou a descarga de diversa mercadoria.

Disse que dado o estado avançado da sua obsolescência, depois da sua reparação poderá ser levado ao abate porque, segundo afirmou, as condições que apresenta já não permitem fazer este tipo de viagens.

Entretanto, peritos do Instituto Nacional da Marinha (INAMAR) que se encontram na província de Inhambane para, juntamente com as autoridades governamentais locais, buscarem soluções o mais rapidamente possível.

Aliás, os peritos deverão explicar hoje, em conferência de Imprensa, as acções desenvolvidas e a desenvolver visando a retirada do navio visto como um iminente perigo ao ambiente e à actividade piscatória na costa moçambicana.

Referia-se que o navio está há sete milhas, aproximadamente 14 quilómetros do continente da costa de Guinjanta, no distrito de Jangamo.

VICTORINO XAVIER