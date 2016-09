MANICA - Província com grandes potencialidades agrícolas

A PROVÍNCIA de Manica ocupa uma posição privilegiada no campo da produção agro-pecuária e oferece oportunidades de investimento que podem catalisar a agricultura e, desta forma, promover o desenvolvimento não só da região como também do país em geral.

Falando no decurso do I Fórum Internacional de Empresários dos Sectores Agrário e Pesqueiro, encontro que decorreu de 11 a 12 de Setembro corrente, em Cafumpe, no distrito de Gondola, o Presidente da República, Filipe Nyusi, afirmou que Manica é terra de milho, hortícolas diversas, madeiras de alto valor comercial, algodão, chá, citrinos, manga, banana, carnes, entre outros produtos que podem contribuir para o combate à fome no país.

Assim, e de acordo com o Chefe do Estado, a província pode participar de forma activa na revolução agrária que o país se propõe levar a cabo para reduzir o défice de produção interna e, por conseguinte, evitar o recurso ao mercado externo para a aquisição de produtos agrícolas que localmente se produzem.

“Manica é uma província agrária por excelência. O mesmo podemos dizer da Zambézia, Nampula, Niassa, Tete e outras que se orgulham de ser criadoras de gado e zonas de pesca por excelência” – disse Filipe Nyusi, realçando que, além disso, Manica está-se abrindo a novos nichos de mercado para produtos como “baby corn”, piripiri, macadâmia, couve-flor, brócolos, gergelim, soja, abacate, lichia, codornizes e mel.

“É em Manica onde funciona um campo de experimentação para a produção de peixe (tilápia) em tanques e gaiolas. Mas, na verdade, Moçambique é isto, é toda esta maravilha cheia de recursos” – declarou o Presidente.

O Chefe do Estado afirmou que a realização do fórum em Manica constitui reconhecimento do potencial da província nas áreas que estiveram em debate. “Todos sabem que, se cada canto de Moçambique tem tudo para não fazer ajoelhar o nosso país de fome e outras carências básicas, a província de Manica tem tudo para se adiantar na tarefa em que nos temos de pôr em pé”, assinalou.

Porém, segundo a argumentou, tudo quanto o país produz continua pouco para as necessidades dos moçambicanos e o caminho a percorrer para alcançar a auto-suficiência, atingir índices ideais de produtividade e competitividade, de produção de alimentos para substituir as importações ainda é muito grande.

Por isso, o Presidente da República disse que, através das parcerias e sinergias, as áreas rurais de Moçambique podem ser autênticos viveiros de emprego e alfobre de empresários jovens, futuros farmeiros que possam transformar os sectores agrário e pesqueiro de subsistência em de mercado e que se apresentem cada vez mais competitivos.

Deste modo, afirmou que “munidos de uma atitude empreendedora e com capacitação técnico-profissional apropriada, a crise económica que o país atravessa terá curta duração e pode ser um factor de mudança no sentido de se contar ainda mais com as nossas próprias forças.

No fórum, o Presidente destacou ainda o papel e o espaço da mulher na produção agrícola, tendo dito que este sector contribui com 25 por cento para o PIB e constitui a principal fonte de subsistência para 90 por cento das mulheres moçambicanas.

Acrescentou que, das cerca de 4.2 milhões de explorações agrícolas registadas no país, 98 por cento são pequenas, as quais empregam 5.7 milhões de pessoas, o correspondente a 72 por cento da mão-de-obra total empregada.

“Estas cifras explicam, claramente, o papel das micro, pequenas e médias empresas e das mulheres na produção alimentar, operando muitas vezes no quadro da economia informal”, disse o Presidente da República.

Os resultados modestos obtidos pelos pequenos produtores têm correlação com o contexto marcadamente desfavorável em que operam, sendo que apenas quatro por cento usam fertilizantes; menos de cinco por cento pesticidas; abaixo de 10 por cento usa sementes melhoradas; somente quatro por cento utilizam sistemas de mecanização agrícola; menos de seis por cento com acesso a crédito; cerca de nove por cento têm acesso aos serviços de extensão agrária; e apenas 25 por cento vendem regularmente a sua produção no mercado.

