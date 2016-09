TETE - AFECTADAS PELA SECA: Mais de 240 mil pessoas recebem apoio humanitário

MAIS de 240 mil pessoas afectadas pela fome, na sequência da seca prolongada provocada pelo fenómeno “El Ninõ”, vão beneficiar de assistência humanitária nas províncias de Tete, Sofala e Gaza, sendo que para tal serão implementados diversos programas.

Orçados em 20 milhões de dólares norte-americanos, disponibilizados pelo Departamento para o Desenvolvimento do Reino Unido (DFID), Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), através do escritório de Alimentos para a Paz (FFP) e o Gabinete de Assistência Externa de Desastres (OFDA), os programas, cuja implementação deverá arrancar este mês, prolongando-se até Julho do próximo ano, vão consistir na assistência alimentar e nutricional, provisão de água potável e promoção de higiene e saneamento do meio, fornecimento de sementes agrícolas às pessoas afectadas e fortalecimento de sistemas de protecção da criança.

Na província de Tete, o apoio multiforme de emergência, a ser monitorizado pela Visão Mundial de Moçambique, vai abranger a população afectada nos distritos de Changara, Marara, Cahora Bassa, Mágoè, Mutarara, Dôa, Moatize e parte de Chiúta.

O gestor do Programa de Resposta de Emergência da Visão Mundial de Moçambique, Cláudio Jamal, disse ontem, na cidade de Tete, durante o lançamento do projecto, que para esta província foram alocados nove milhões de dólares norte-americanos a serem usados para a aquisição de bens alimentares, com maior destaque para produtos como milho, mapira, feijões, óleo, sal, entre outros, incluindo insumos agrícolas como sementes de hortícolas.

“Com este programa, esperamos que as famílias possam aumentar o seu acesso à comida, protejam os meios de sobrevivência, reduzam a susceptibilidade a riscos de desastres e aumentem a resiliência comunitária”, disse Cláudio Jamal.

Referiu que em alguns distritos abrangidos pelo projecto de assistência humanitária foram registadas as pessoas vulneráveis com capacidade para o trabalho, as quais serão integradas no programa “Comida pelo Trabalho”, que vai contar com a colaboração das estruturas do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC), Saúde e outras entidades do Governo.

Porque as consequências da seca prolongada continuam a afectar milhares de pessoas, sobretudo crianças, Jamal avançou que a sua organização vai continuar engajada na procura de parcerias para reforçar a assistência humanitária aos afectados.

Refira-se que, no país, o “El Ninõ” afectou sobremaneira o sector agro-pecuário, com perda de produção e morte de gado, e consequências directas na segurança alimentar e nutricional.

De acordo com os últimos dados do Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional (SETSAN), cerca de 1.5 milhão de pessoas estão em situação de insegurança alimentar em todo o país. Os referidos dados estimam ainda que mais de 100 mil crianças estão em risco de sofrer de desnutrição aguda.

“O aumento do trabalho infantil, o abandono escolar e a exploração sexual de crianças são decorrentes das consequências dos efeitos da estiagem, uma situação que constitui grande preocupação”, disse Cláudio Jamal.

Com este projecto de assistência humanitária, a Visão Mundial de Moçambique vai introduzir, pela primeira vez no país, o sistema de senhas electrónicas, com as quais os beneficiários poderão adquirir os bens alimentares e insumos agrícolas junto dos fornecedores credenciados, num processo facilitado por uma parceria com a MasterCards.

BERNARDO CARLOS