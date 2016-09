ZAMBÉZIA - Arranca pulverização contra o mosquito

ARRANCA em Outubro próximo, em sete distritos da província da Zambézia, a campanha de pulverização intradomiciliária contra o mosquito, principal causador da malária, acção que deverá abranger 2 360 000 pessoas.

A campanha, de acordo com fontes das autoridades sanitárias, vai abranger os distritos de Quelimane, Mocuba, Milange, Molumbo, Morrumbala, Derre e Mopeia, localizados no Vale do Zambeze e com maior incidência da malária.

O chefe do Programa de Combate à Malária na Direcção Provincial da Saúde, Nélio Namanine, disse há dias, na cidade de Quelimane, durante a reunião de preparação da campanha, que o sucesso desta depende da forma como as autoridades sanitárias, líderes comunitários e religiosos e comunicação social farão a mobilização das comunidades.

Recordou que nas campanhas anteriores os residentes dos municípios de Quelimane e de Mocuba não aderiram às acções de pulverização, não permitindo que os rociadores entrassem nas suas residências, sob a alegação de que os produtos químicos utilizados provocavam-lhes alergias.

Nélio Namanine revelou que na campanha a arrancar em Outubro próximo será utilizado um novo insecticida e o distrito de Mopeia vai ser abrangido pela primeira vez, não obstante não fazer parte das regiões com altos níveis de incidência da malária.

Para a escolha dos distritos a ser abrangidos, de acordo com a fonte, as autoridades sanitárias tiveram em conta alguns indicadores, nomeadamente o número da população, incidência de casos da malária e a degradação das condições ambientais.

Nesta campanha, as autoridades sanitárias pretendem envolver mais segmentos sociais na mobilização da população, principalmente das regiões mais recônditas, onde o acesso à informação e redes sanitárias ainda é muito deficiente.

Para o efeito, o sector da Saúde levou a Mocuba, centro da província da Zambézia, líderes comunitários e religiosos e de meios de comunicação social para discutirem as estratégias de disseminação de mensagens para que as comunidades adiram às acções da campanha contra o mosquito causador da malária, doença responsável pela ocupação de 60 por cento de camas nas unidades sanitárias e do absentismo nos processos de produção e de ensino e aprendizagem.

No encontro, os participantes comprometeram-se a disseminar as mensagens nas suas comunidades e nos meios de comunicação social onde trabalham.

Leia Chinde, mobilizadora, residente em Mocuba, comprometeu-se a trabalhar nos bairros na explicação da importância da pulverização intradomiciliária contra o mosquito.

As autoridades sanitárias consideram que as cheias registadas no ano passado provocaram muitos problemas ambientais que propiciaram condições para a reprodução do mosquito.

A cidade de Mocuba é uma das urbes com mais casos da doença desde o ano passado. No entanto, o sector da Saúde tem vindo a reivindicar alguns progressos em termos de redução de mortes em consequência da malária, como resultado da disponibilidade de serviços de teste rápido e tratamento massivo, bem como a distribuição universal de redes mosquiteiras.

JOCAS ACHAR