CABO DELGADO - Administração Pública com insuficiência de pessoal

A MINISTRA da Administração Estatal e Função Pública (MAFP), Carmelita Namashulua, orientou esta semana ao Governo de Cabo Delgado a priorizar a mobilidade intersectorial de funcionários e agentes do Estado.

Esta medida, segundo disse, visa fazer face ao défice de pessoal que actualmente se regista em algumas instituições, decorrente da falta de abertura de concursos para novos ingresso na Função Pública, uma situação que se arrasta há sensivelmente dois anos.

Alguns gestores de nível provincial da Administração Pública disseram durante a reunião que a governante orientou para os gestores de recursos humanos e financeiros dos sectores provinciais e secretários permanentes distritais, no âmbito da sua visita de trabalho à província de Cabo Delgado, que existem instituições que trabalham com menos de metade de funcionários definidos nos seus organogramas.

Exemplo disso é a Delegação Provincial do Centro de Promoção de Investimentos (CPI) que, segundo a respectiva delegada, Vitória Daniel, está neste momento está a funcionar com apenas três funcionários, dos 13 que seriam necessários para assegurar o exercício cabal das actividades das diversas unidades funcionais daquela instituição.

“Esta situação dificulta o exercício normal das actividades, porque a mesma pessoa é obrigada a fazer tudo sozinha, numa altura em que se espera de uma instituição como a nossa um maior desempenho, não só ao nível da cidade-capital provincial, como também dos distritos. Gostaria de apelar para que o Governo reveja este tipo de situações quando decidir criar ou expandir novas instituições ao nível das províncias” - sugeriu Vitória Daniel.

Para a ministra da Administração Estatal e Função Pública, a solução do problema de insuficiência de pessoal na Delegação do CPI e outras instituições públicas pode ser ultrapassada ao nível local, através do processo de mobilidade intersectorial de funcionários e agentes do Estado.

“Enquanto o Governo não lançar concursos para novas contratações ao nível de outros sectores de actividade subordinados ao Estado, excepto a Saúde e Educação, a solução para a insuficiência de pessoal pode ser encontrada através de movimentações de funcionários dentro das próprias instituições do Estado. Acreditamos que somos muitos, o que precisamos é saber onde cada um está, o que faz e se o seu contributo não pode ser emprestado a um outro sector” - explicou Carmelita Namashulua.

Um outro problema levantado pelos funcionários relaciona-se com a falta de promoções e progressões ao nível das instituições públicas, problema que a ministra disse estar relacionado com a insuficiência de fundos da parte do Governo para fazer face àquele tipo de actos administrativos.

Com efeito, ao longo do presente ano tinha sido perspectivada a realização de 1102 promoções, tendo sido feitas apenas 196, um total de 910 progressões, tendo sido conseguidas apenas 97, 1066 mudanças de carreira para apenas 92 e 2405 nomeações definitivas para 1302.

A província de Cabo Delgado possui até ao momento um universo de 19.508 funcionários e agentes do Estado, dos quais 1752 com formação superior, 8044 média, 7808 básica e 1904 elementar.

Segundo dados da Secretaria Provincial, Cabo Delgado tem um défice de 1785 funcionários e agentes do Estado.

ASSANE ISSA