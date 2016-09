Campas vandalizadas nos cemitérios de Xai-Xai

Pelo menos 62 campas foram, de Janeiro do ano em curso a esta parte, vandalizadas para a retirada de ossadas humanas nos diversos cemitérios do distrito e cidade de Xai-Xai, em Gaza, acção praticada por indivíduos ainda desconhecidos.

O facto foi dado a conhecer ao nosso jornal pelo porta-voz do comando provincial da Polícia da República de Moçambique (PRM), Jeremias Langa, o qual referiu que os cemitérios mais visados por estes actos imorais e condenáveis são de Marian Nguoabi, Chinuingine, bairros periféricos da capital de Gaza e Piombo, no Posto Administrativo de Chongoene, no distrito de Xai-Xai.

Jeremias Langa disse que as autoridades policiais estão a encetar diligências visando a identificação e neutralização dos autores destes actos macabros com vista a sua responsabilização criminal. Para o efeito, pediu a colaboração das comunidades na vigilância e denúncia dos indivíduos envolvidos nestas práticas.

Entretanto, alguns líderes religiosos e membros das comunidades abordados pela nossa Reportagem na cidade de Xai-Xai sobre estas ocorrências, estes manifestaram o seu repúdio e repulsa pelos actos, instando as autoridades policiais a trabalharem séria e urgentemente no sentido de neutralização dos autores e sua posterior responsabilização.

“É uma situação muito estranha que atenta a nossa moral e costumes dos moçambicanos. Na nossa tradição a campa é sacratíssima. Esta prática supera qualquer nível de moralidade, pois, tudo se pode roubar, mas o cadáver é demais”, lamentou o padre Eugénio Mutimucuio, da Igreja Católica São João Baptista, em Xai-Xai.

No entanto, segundo aquele clérigo, a sociedade não deve se limitar a lamentações havendo, por isso, necessidade de se trabalhar conjuntamente entre as autoridades governamentais e religiosas, a AMETRAMO e a sociedade civil, em geral, no sentido de se acabar com estes actos infames.

“Todos, de mãos dadas, temos que moralizar a nossa sociedade. Devemos lutar para recuperar os valores morais perdidos e promover debates em torno deste assunto”, sugeriu o padre Mutimucuio.

Por seu turno, o sheik Abdullah, da Comunidade Islâmica de Xai-Xai, disse que na sua religião, este tipo de acções são consideradas bárbaras e altamente condenáveis por constituir um grande desrespeito aos lugares sagrados e que, por isso, devem merecer o respeito de todos.

“O profeta disse, numa das suas narrações sobre o desrespeito aos túmulos, que é melhor sentar sobre a brasa que lhe queime a roupa e a seguir a pele do que sentar sobre um túmulo. Então o que dizer em relação a isto em que algumas pessoas ousam em extraviar ou extrair órgãos de falecidos. É, sem dúvidas, uma situação triste e deplorável”, observou o sheik Abdullah.

VIRGÍLIO BAMBO