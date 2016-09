INHAMBANE - Retida tripulação do navio indiano

QUINZE membros da tripulação do navio indiano que era dado como avariado na costa de Guinjanta, no distrito de Jangamo, na província de Inhambane, estão retidos neste ponto do país até que se proceda à boa cobrança dos cheques que estes emitiram a favor do Estado moçambicano em cumprimento das obrigações fiscais previstas na lei.

O navio frigorífico Spring Bay foi rebocado na semana passada supostamente para uma doca em Madagáscar, alegadamente para trabalhos de manutenção de forma a prosseguir a viagem de regresso à Índia donde partira nos princípios deste ano para o porto moçambicano de Maputo.

Para sair da costa de Guinjanta, o navio foi rebocado por um rebocador não identificado sem que para o efeito tenha observado as recomendações da equipa de inspectores moçambicanos da segurança marítima. Esta foi, aliás, a razão pela qual se decidiu a retenção da tripulação como garantia do pagamento de 896.390,04 meticais, valor correspondente ao trabalho de assistência realizado pelas autoridades moçambicanas desde que o navio aportou na costa de Guinjanta.

A propósito, o administrador marítimo de Inhambane, Américo Sitoe, disse que um suposto agente do navio que se apresentou às autoridades moçambicanas sem a procuração nem credencial quelegitime esse direito, passou dois cheques para pagar as despesas pela prestação daqueles serviços, sendo que, neste momento, aguardam pela boa cobrança.

Na ocasião, Américo Sitoe deplorou a maneira como foi conduzido o processo de reboque do navio porque, segundo afirmou, não foram respeitadas as recomendações produzidas pela equipa multissectorial que se ocupou do assunto.

Explicou que o navio saiu de Guinjanta sem a tripulação de com todo o equipamento de navegação, incluindo o motor, desligado, sendo que não se sabe ao certo o destino que este levou. Referiu que as despesas pela prestação de serviços deviam ter sido pagasantes de levantar a âncora, para além da observância de outras recomendações avançadas pela equipa multissectorial.

O administrador marítimo admite haver alguma cumplicidade com alguns elementos do Instituto Nacional daMarinha (INAMAR), de onde, segundo revelou, saíram ordens autorizando a saída do navio sem respeitar as normas de navegação marítima internacionais.

A cumplicidade do INAMAR, segundo Américo Sitoe, é explicada pelo facto de o navio ter deixado o Porto de Maputo sem documentos de desembaraço das instituições intervenientes, nomeadamente a Administração Marítima, Migração, Alfândegas e da Saúde.

As autoridades marítimas em Inhambane desconfiam também a alegada avaria grossa do navio, pois, segundo argumentam, é bastante estranho que o pedido de socorro tenha sido emitido numa noite a 95 milhas da costa para, no dia seguinte, o mesmo aparecer a duas milhas, supostamente arrastado pelas águas.

“Era necessário analisar-se seriamente os efeitos das correntes, suas direcções, bem como a respectiva velocidade nesse dia na costa da província de Inhambane, para concluirmos se o navio chegou a Guinjanta navegando normalmente ou arrastado”, observou Américo Sitoe.

Para o devido esclarecimento das questões constatadas nas averiguações, nomeadamente a tentativa deliberada para afundar o navio na costa moçambicana com objectivo de cobrar 2.500.000,00 meticais à empresa seguradora pelo hipotético acidente, o administrador marítimo de Inhambane propôs ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, accionar mecanismos diplomáticos para o devido esclarecimento do caso que culminaria com a poluição das águas territoriais.

“O Ministério Público, por sua vez, deve accionar dispositivos legais para apurar a legalidade da empresa Mubhoko EI, da cidade de Maputo, que aparece como agenciadora do navio quando, na verdade, é do ramo da construção civil, compulsar o certificado de desembaraço falso passado por Teófilo Fernando Tcheco, funcionário da Administração Marítima de Maputo, além da necessidade de prosseguir com as audições sérias ao superintendente do navio, de forma a revelar o real plano que havia com o navio”, recomendou a equipa de inspectores de Inhambane.

VICTORINO XAVIER