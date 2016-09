TETE - Instabilidade afecta actividades agrícolas

AS acções protagonizadas pelos homens armados da Renamo na região nortenha da província de Tete estão a afectar a actividade de produção agrícola, com camponeses a abandonarem os seus campos e zonas de residência à procura de locais seguros.

Como resultado da situação de instabilidade, os rendimentos da produção agrícola e das outras actividades de desenvolvimento socioeconómico estão a baixar consideravelmente, aumentando a insegurança alimentar e nutricional das comunidades.

O facto foi revelado há dias, na vila de Moatize, pelo governador de Tete, Paulo Auade, no decurso de mais uma sessão da Assembleia Provincial. Disse que os camponeses, para além de abandonarem as suas zonas de origem devido às acções armadas da Renamo, levam consigo os seus excedentes agrícolas para a sua comercialização nos vizinhos países do Malawi e Zâmbia.

Disse ainda que durante as suas incursões os homens armados destroem infra-estruturas sociais, com destaque para as unidades sanitárias onde igualmente procedem ao saque de medicamentos, material médico-cirúrgico, para além de atacar edifícios públicos.

“Para além de matar pessoas, os homens armados da Renamo destroem infra-estruturas como hospitais e roubam medicamentos destinados à assistência médica das comunidades”, disse Paulo Auade, indicando que, com estas acções, a província está a registar retrocessos em termos da aplicação de investimentos nacionais e internacionais porque, de acordo com as suas palavras, os agentes económicos temem que os seus projectos sejam inviabilizados por aqueles actos.

Entretanto, respondendo às perguntas dos membros da Assembleia Provincial, cuja sessão termina hoje, sobre o grau de execução do Plano Económico Social (PES), Paulo Auade explicou que embora com alguns constrangimentos técnicos e organizacionais o mesmo está a ser operacionalizado.

A título de exemplo destacou a construção e reabilitação das vias rodoviárias um pouco por toda a província, o alargamento de infra-estruturas sociais como unidades sanitárias, escolas, fontes de abastecimento de água, entre outras actividades em prol do desenvolvimento das comunidades.

BERNARDO CARLOS