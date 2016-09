CABO DELGADO - Orientada transferência dos residentes de Chibwabware

AS autoridades administrativas da cidade de Pemba, em Cabo Delgado, deverão desenhar e apresentar ao Governo provincial de Cabo Delgado uma estratégia conjunta para a evacuação das mais de 11 mil pessoas que habitam na unidade residencial de Chibwabware, no bairro Cariacó.

Trata-se da zona residencial onde, na última segunda-feira, se registou o desabamento dos solos de um areeiro provocando a morte de três pessoas e ferimentos de uma outra quando estas se encontravam em pleno exercício de extracção de areia de construção civil para a venda.

O desenho da referida estratégia foi orientado pela governadora provincial de Cabo Delgado, Celmira da Silva, ao administrador e ao presidente do Conselho Municipal da cidade de Pemba, respectivamente Issa Tarmamade e Tagir Carimo, depois que, na última terça-feira, visitou o local da tragédia.

A orientação para a evacuação das mais de 11 mil pessoas para zonas mais seguras resultou do facto de a governante ter constado que as condições em que foram construídas todas as casas, em Chibwabwara, não oferecem garantias mínimas de habitabilidade, pois as mesmas foram edificadas sobre a encosta de um planalto.

Esta situação, para além das dificuldades de acesso e perigar a vida das próprias comunidades, não permite que o Governo do distrito e o Conselho Municipal da cidade de Pemba façam chegar os serviços básicos como água canalizada, electricidade, ambulância e bombeiros para socorro em casos de doença e incêndio, respectivamente, entre outros.

“As pessoas, ao fixarem-se neste local, não só colocam em risco as suas próprias vidas como também de outras sob sua dependência. Estou a falar de esposas e filhos que estão a viver e crescer num ambiente sem perspectivas”, disse Celmira da Silva a jornalistas, depois de ter escalado o cimo do planalto e constatado a proliferação de casas de construção precária e outras na base de tijolo queimado e cobertas de chapas de zinco. As mesmas estão em áreas onde correm o risco de destruição caso ocorra um aluimento de solos.

Entretanto, o vereador da área dos Transportes e Logística no Conselho Municipal da cidade de Pemba, Zaíde Seguro Abubacar, disse, na ocasião, à governadora provincial, que a edilidade já dispunha de um plano para a evacuação da maior parte dos pouco mais de 11 mil habitantes de Chibwabwara.

Para o efeito, segundo disse, já tinham sido identificados alguns espaços em zonas como Chiuba, Maringanha e no vizinho distrito de Metuge (Mieze), onde as pessoas seriam reassentadas. No entanto, de acordo com Zaíde Abubacar, por causa da falta de dinheiro para o pagamento das indemnizações pela destruição das benfeitorias para dar lugar ao parcelamento dos talhões, o plano ficou em banho-maria.

Referiu que, para fazer avançar o projecto, são necessários pelo menos 100 mil dólares norte-americanos, valor de que a edilidade de Pemba não dispõe.

De referir que, para além da morte, nesta última segunda-feira, das três pessoas que se encontravam a extrair areia para a construção, outras três, por sinal membros da mesma família, nomeadamente um casal e um filho menor, morreram por desabamento da lixeira quando das intensas chuvas registadas em 2014.

Muitas vezes as operações de socorro têm sido dificultadas pela falta de vias de acesso e por ser uma área inóspita, pois a zona se encontra abaixo do nível das águas do mar.

ASSANE ISSA