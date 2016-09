GAZA - PRAIA DE BILENE: Reabertura do canal dinamiza pesca e turismo

O CANAL que estabelece a ligação marítima entre a lagoa da Praia de Bilene e o Oceano Índico, que devido ao assoreamento havia se fechado, foi reaberto na semana passada, numa operação que envolveu cerca de 300 pessoas, iniciativa do empresariado local em parceria com as autoridades marítimas daquele ponto de Gaza.

Para esta operação, que durou cerca de 15 horas, as pessoas envolvidas recorreram à utilização de pás e outros instrumentos de escavação que, desta forma, garantiram o restabelecimento da ligação entre a lagoa e o oceano.

Trata-se de uma intervenção de vital importância que se realiza regularmente não só com vista a garantir a obtenção de grandes e diversificadas quantidades de rendimentos marinhos por parte dos pescadores, como também para a atracção de turistas amantes da prática da pesca desportiva.

O envolvimento da comunidade e do empresariado local nos trabalhos de abertura do canal surge do reconhecimento destes de que só com aquela acção se pode rentabilizar melhor o potencial que a Praia de Bilene oferece.

Aliás, devido a este reconhecimento, na operação de abertura do canal, para além dos empresários e membros da comunidade, também estiveram envolvidos numa jornada de limpeza à orla marítima, iniciativa inserida nas comemorações do Dia Mundial dos Oceanos, estudantes da escola secundária local.

A propósito, Matias Parruque, administrador distrital e um dos elementos que integrou o grupo que esteve envolvido nas actividades, considerou aquelas intervenções de extrema importância na educação ambiental, porquanto, segundo afirmou, contribuem para a manutenção da beleza e alegria que sempre caracterizaram a Praia de Bilene, razão pela qual constitui pólo de atracção de muitos turistas nacionais e estrangeiros que dela pretendem desfrutar.

“A manutenção das nossas praias limpas ganha outra amplitude numa altura em que todo o mundo está preocupado com as consequências impostas pelas mudanças climáticas”, disse Parruque que, na ocasião, destacou o facto de a Praia de Bilene possuir um excelente “habitat” de inúmeras tartarugas marinhas que merecem, da parte das autoridades e não só, a sua preservação.

Para o efeito, conforme referiu, o Governo Distrital tem vindo a trabalhar com especialistas ligados ao meio ambiente no sentido de se prevenir tudo o que possa colocar em perigo o ecossistema marinho daquele ponto da província de Gaza e, desta forma, garantir que as tartarugas possam se desenvolver livremente em condições apropriadas.

“Pretendemos que este local seja um verdadeiro laboratório biológico marinho que possa levar para cá expedições científicas com objectivo de realizar estudos”, disse o administrador distrital de Bilene.

