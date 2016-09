INHAMBANE - Apostar no investimento turístico

O GOVERNADOR de Inhambane, Daniel Chapo, instou no último fim-de-semana, em Vilankulo, os agentes económicos nacionais e internacionais a investirem no sector do turismo, não obstante reconhecer a crise financeira internacional que igualmente afecta o país.

O governante de Inhambane que falava por ocasião do Dia Mundial de Turismo que hoje se assinala desafiou todos os intervenientes no sector a manterem firmeza na produção e materialização dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) na área de turismo.

Para o efeito, Daniel Chapo instou o empresariado do sector a apostar na promoção e aumento de marketing, através da valorização do património histórico e cultural como produto turístico, com o envolvimento das comunidades locais, de forma a garantir o emprego directo das mesmas.

A promoção do marketing, conforme referiu, poderá impulsionar o turismo doméstico através do aumento do número de chegadas de turistas na província e, desta forma, reduzir a sazonalização de emprego que actualmente se verifica no sector.

O governador de Inhambane destacou o facto de Vilankulo ser um destino turístico de sol, da praia e de aventura o que, de acordo com as suas palavras, obriga o governo provincial e parceiros a redobrarem esforços para corresponder às expectativas.

“Este corredor de desenvolvimento deve contribuir na criação de mais postos de emprego e do bem-estar das comunidades locais, através do aumento da renda familiar e incremento do Produto Interno Bruto do país”, assinalou Daniel Chapo.

Para o efeito, convidou os investidores do sector, as comunidades locais e parceiros para tudo fazerem para que a província de Inhambane preserve o estatuto de capital de turismo a nível nacional, facto que, conforme afirmou, requer um combate cerrado aos desmandos que se caracterizam pelas construções desordenadas, bem como a admissão ilegal de mão-de-obra estrangeira.

Na ocasião, Daniel Chapo instou o envolvimento de todas as forças vivas da sociedade no desencorajamento de acções violentas porque, segundo afirmou, o turismo é uma área sensível, daí a multiplicação dos apelos à paz e estabilidade para que o sector contribua para o desenvolvimento e redução das desigualdades sociais.

Dados divulgados por ocasião da Semana Nacional de Turismo, cujas actividades encerram hoje, em todo pais, indicam que não obstante a actual conjuntura económica nacional e internacional, Inhambane mantém um franco desenvolvimento do sector, com o aumento da oferta dos serviços de alojamento e restauração, bem como da capacidade de empregabilidade.

No ano passado, o investimento no sector do turismo ultrapassou sete milhões de dólares norte-americanos e criou mais de oito mil empregos directos. Existem, na província de Inhambane, 16.983 camas em 8.510 quartos.

Para a exploração das potencialidades turísticas existentes na província, o executivo de Inhambane assinou, na semana passada, na Republica Popular da China, memorandos de entendimento com alguns parceiros que deverão explorar as oportunidades de negócios na área, através da edificação de infra-estruturas de qualidade e de grande dimensão.