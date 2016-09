ZAMBÉZIA - Investidos 400 milhões em infra-estruturas turísticas

MAIS de 400 milhões de meticais foram investidos durante o ano passado na província da Zambézia na construção de infra-estruturas turísticas, conforme revelou na última quarta-feira o governador provincial, Abdul Razak, durante as celebrações do Dia Mundial do Turismo.

Com a construção das referidas infra-estruturas, segundo afirmou, a província aumentou a disponibilidade de quartos, camas e a oferta de outros serviços, como de transporte de turistas, ao mesmo tempo que criou mais de 200 novos postos de trabalho.

A província da Zambézia conta actualmente com 429 estabelecimentos para alojamento e restauração, que empregam 4300 trabalhadores.

Abdul Razak convidou os investidores nacionais e estrangeiros a explorarem as excelentes condições existentes na província, incrementando e diversificando a actividade turística, nomeadamente o turismo de aventura e contemplação na Reserva Nacional de Gilé e cidade de Guruè, caça cinegética no Chinde, pesca desportiva, turismo de aventura, águas termais na Maganja da Costa, Nicoadala e Morrumbala, entre outros locais de interesse.

Conforme assinalou, a província da Zambézia tem uma linha de costa de 400 quilómetros que deve ser explorada de forma sustentável para diversificar a actividade turística e incrementar a colecta de impostos para os cofres do Estado.

De acordo com o governante, o Plano Estratégico de Desenvolvimento da Zambézia prioriza o envolvimento de vários segmentos sociais, nomeadamente o Governo, sector privado e comunidades locais, na mobilização de investimentos e protecção de recursos naturais para a sua exploração sustentável.

Entretanto, Abdul Razak aproveitou a ocasião para anunciar publicamente o adiamento da 11.ª edição do Festival de Zalala, de Outubro para Novembro. Indicou que por razões técnicas e organizacionais o evento, que constitui um produto turístico da Zambézia, ficou adiado para os dias 4 e 5 de Novembro próximo, e pediu a todos para um maior envolvimento na sua preparação.

Durante a celebração do 27 de Setembro, Dia Mundial do Turismo, foi apresentado o grupo de mulheres que mais se destacaram na gastronomia durante o Festival Nacional da Cultura, que teve lugar nas cidades da Beira e Dondo, e a artista mais nova da delegação da Zambézia àquele evento.

Na Semana do Turismo foi exibido, no bairro Chuabo Dembe, na cidade de Quelimane, um filme que retrata a escravatura na capital provincial da Zambézia em 1800. De autoria do cineasta Júlio Silva, o filme prendeu a atenção de muitos jovens e adultos, que acorreram ao local não só para de se deliciar da rica gastronomia como também da exposição cultural e empresarial.

JOCAS ACHAR