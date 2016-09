CABO DELGADO: Ngapa acolhe censo-piloto

O POSTO administrativo de Ngapa, no distrito de Mueda, acolhe a partir de hoje, e durante 15 dias, o Censo-piloto da População e Habitação na província de Cabo Delgado, processo que deverá abranger 2500 agregados familiares.

De acordo com o delegado do Instituto Nacional de Estatística (INE), Santos Júnior, o censo terá a duração de 15 dias, ou seja, vai de 1 a 15 de Outubro corrente, e servirá de teste para o Recenseamento Geral da População e Habitação a ter lugar próximo ano no país.

Fez saber ainda que, para o efeito, o Estado vai disponibilizar, para Cabo Delgado, cerca de um milhão de meticais para a logística de todo o processo, que irá envolver 60 recenseadores, os quais já se encontram no terreno.

A escolha do distrito de Mueda, especificamente o posto administrativo de Ngapa, foi em virtude de se ter constatado que aquela unidade territorial tem falta de muitos serviços sociais básicos, nomeadamente energia eléctrica, vias de acesso, dificuldades de comunicação, entre outros.

“É uma simulação, queremos testar a nossa capacidade de trabalhar debaixo de adversidades. A experiência que iremos colher em Ngapa vai permitir-nos superar os constrangimentos que podemos encarar no Censo Geral da População e Habitação que terá lugar no próximo ano” – explicou Santos Júnior.

Acrescentou que o censo-piloto vai servir também de base para análise exploratória da tecnologia de recolha e envio de dados para a sede, tendo em conta que em todas as províncias o acto censitário irá decorrer em simultâneo.

Refira-se que as projecções do Instituto Nacional de Estatística apontam para cerca de 1.923 mil o número de habitantes da província de Cabo Delgado, dados que serão reconfirmados pelo Recenseamento Geral da População e Habitação a ter lugar próximo ano em todo o país.

A governadora de Cabo Delgado, Celmira da Silva, exortou a população do distrito de Mueda, concretamente do posto administrativo de Ngapa, a colaborar com os recenseadores que hoje iniciam a recolha de dados. É que, de acordo com a governante, apesar de o processo ser exploratório, vai servir de base para o censo geral do próximo ano.

Da Silva indicou que os dados do Recenseamento Geral da População e Habitação facilitam o Governo na planificação melhor sobre onde, como e para quantas pessoas deve investir nas diversas áreas para o desenvolvimento do país. Afirmou que não se trata de apenas contabilizar a população que reside em Moçambique.

“Por isso, apelo aos habitantes do posto administrativo de Ngapa para fornecerem todos os dados de que os recenseadores irão precisar. É para o bem do nosso país, para os nossos filhos. São dados com os quais o Governo poderá melhor planificar a vida de toda a população” – referiu a governadora de Cabo Delgado.