GAZA - UDEBA no combate à corrupção nas escolas

A UNIDADE de Ensino Básico-Laboratório (UDEBA-Lab) iniciou semana finda, em Gaza, uma campanha com o propósito de consciencializar os alunos, docentes e a comunidade escolar em geral sobre os perigos dos actos de corrupção nos estabelecimentos de ensino.

O lançamento da campanha, que decorreu na Escola Primária de Nhangono, no município da Praia de Bilene. é desencadeada numa altura em que se aproxima o período crucial de avaliação final do ano lectivo.

A campanha é focalizada na necessidade de haver uma grande colaboração por parte dos pais e/ou encarregados de educação no sentido de não se envolverem em tentativas de suborno aos professores a fim de que os seus educando passem de classe, mesmo que não reúnam condições para tal.

Conforme disse no encontro com a comunidade escolar de Nhangono, o director executivo da UDEBA-Lab, Januário de Sousa, as consequências deste tipo de práticas serão ser muito negativas no momento de os graduados procurar a sua integração no mercado de trabalho.

“Como irão os vossos filhos enfrentar as exigências do mercado de trabalho se ao longo de toda a sua carreira, como estudantes, apenas se limitaram a cabular ou a pagar os professores para transitarem de classe. Estejamos atentos a isto para não comprometermos o futuro da nossa juventude, que é também do país”, disse Januário de Sousa.

Apelos nesse sentido foram igualmente feitos à comunidade de Nhangono.

Por outro lado, a UDEBA-Lab, como membro da Coligação Transparência e Justiça Fiscal, está a promover a educação fiscal, através da promoção de concursos por meio de elaboração de redacções versando sobre matérias ligadas ao imposto.

A iniciativa envolveu, este ano, mais de 320alunos da 7.ª Classe, tendo sido premiados com material escolar diverso os que mais se destacaram.

A iniciativa, de acordo com a fonte, visa essencialmente fortalecer as comunidades na advocacia para uma melhor prestação de contas. Tem ainda como propósito a melhoraria do envolvimento de cidadãos e comunidades nas acções de justiça fiscal.

A UDEBA-Lab pretende despertar o interesse pelas questões de justiça fiscal no seio dos alunos, bem como contribuir para a mudança de atitude da comunidade escolar no desenvolvimento local baseado no pagamento de impostos.

Os apelos do Governo para a prática de uma justiça fiscal, sobretudo por parte dos grandes projectos, constituem parte dos propósitos da campanha.

A campanha envolve professores, alunos, membros dos conselhos de escolas, pais e/ou encarregados de educação, representantes da Autoridade Tributária de Moçambique e lideres comunitários locais.

VIRGÍLIO BAMBO