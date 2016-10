TETE: Camponeses formados em agro-processamento

O INSTITUTO Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) – Delegação Provincial de Tete está, desde os finais do ano passado, a capacitar grupos associados de produtores agrários no seio das comunidades assoladas pela seca prolongada em técnicas caseiras de agro-processamento de produtos agrícolas.

O programa, de acordo com Ibraimo Assuba, técnico do sector de Desenvolvimento das Zonas Áridas e Semi-Áridas no INGC em Tete, visa garantir o aproveitamento integral dos produtos agrícolas, nomeadamente de hortícolas produzidas ao longo da segunda época da campanha agrária.

Fundamentalmente, segundo afirmou, tenciona reduzir-se a vulnerabilidade das famílias afectadas pela estiagem, através do melhoramento da sua dieta alimentar e arrecadação de receitas.

“As hortícolas são perecíveis. Não têm longo período de conservação após a sua colheita, diferentemente de cereais. Por isso estamos a capacitar as comunidades com técnicas caseiras de baixo custo para o agro-processamento de hortícolas, o que permitirá o seu aproveitamento integral e conservação por longo período”, explicou Ibraimo Assuba.

Nas zonas afectadas pela seca, os governos locais, em coordenação com a Delegação do INGC, estão a mobilizar as comunidades para o aproveitamento das zonas baixas para a prática de actividades agrícolas.

“A população está a responder positivamente a estes apelos, o mesmo acontecendo em relação à necessidade de não desperdiçar a produção”, disse o nosso interlocutor, anotando que foi necessária a introdução desta actividade de formação, onde os comitês têm a responsabilidade de disseminar os ensinamentos adquiridos às comunidades.

Os grupos associados de produtores agrícolas criados nos distritos de Mutarara, Changara e Cahora Bassa receberam noções básicas sobre a agricultura de conservação. Os mesmos são compostos por 19 elementos cada, nomeadamente 12 homens e sete mulheres, os quais têm a missão de levar os ensinamentos às comunidades para a sua implementação.

Desde o início da sua realização no ano passado, o programa está a registar impactos positivos no seio das comunidades abrangidas, onde se encontram produtos devidamente processados.

“Hoje as comunidades sabem conservar bem e de forma limpa e higiénica o tomate, a abóbora, as sementes de melancia, entre outras hortícolas”, disse Ibraimo Assuba, explicando que, para as acções de capacitação, o INGC está a investir 250 mil meticais para a aquisição de insumos agrícolas, nomeadamente sementes de hortícolas e material aplicado para a formação dos agricultores familiares associados.

Entretanto, a esposa do governador de Tete, Joana Auade, que há dias visitou a exposição de produtos agrícolas processados na localidade de Mazoe, no distrito de Changara, por famílias camponesas, considerou que os resultados da implementação do programa são bastante motivadores e cativam os camponeses para a necessidade do seu envolvimento na produção de hortícolas.

“Por aquilo que vi constatei que os camponeses conseguiram acatar os ensinamentos e estão a materializar correctamente os ideais do Governo na introdução destas acções para o aproveitamento de culturas da segunda época da campanha agrícola, que são constituídas na sua maioria por verduras”, disse Joana Auade.

BERNARDO CARLOS