CABO DELGADO: Luta-se na erradicação de doenças da vista

MAIS de mil pacientes de tracoma deverão ser operados nos próximos quatro anos na província de Cabo Delgado, uma das mais afectadas por aquela doença inflamatória ocular crónica causada por uma bactéria denominada “Chlamydiatrachomatis” à escala nacional.

No total, a província projecta operar 1011 pacientes, cuja doença evoluiu para a fase de triquíase, um estágio clínico em que os doentes correm o risco de contraírem a cegueira em consequência de infecções repetidas e não tratadas até ao ano de 2020, altura em que, segundo o Ministério da Saúde (MISAU), se prevê a erradicação da enfermidade.

Sérgio Mosse, responsável pelo Departamento de Oftalmologia na Direcção Provincial de Saúde, disse em contacto com o nosso Jornal que, no âmbito do programa “Iniciativa Tracoma” promovida pelo MISAU e parceiros para a erradicação da enfermidade, que faz parte do grupo de doenças tropicais negligenciadas, foram operados até ao momento 1296 pacientes com tracoma triquíase.

“Até ao momento conseguimos operar 1296 pacientes dos 2307 que têm de ser operados até ao ano de 2020, quer dizer que ainda temos o desafio de fazer com que nos próximos quatro anos, período estabelecido como data para a erradicação da doença, possamos atingir os restantes 1011 doentes”, explicou Sérgio Mosse.

O empenho das entidades que superintendem o sector da Saúde, em Cabo Delgado, na eliminação do tracoma triquíase, deve-se ao facto de a doença ser responsável pelos casos de cegueira que ocorrem ao nível das comunidades rurais da província e que estão na origem do agravamento da situação de indigência de muitas pessoas, pois, com a falta de visão, são economicamente menos produtivas.

Com objectivo de proceder ao balanço do trabalho realizado a longo do primeiro semestre do ano em curso pelas direcções de Saúde, Mulher e Acção Social em alguns distritos onde a incidência do tracoma é maior, nomeadamente Chiúre, Montepuez, Mocímboa da Praia, Mueda, Muidumbe, Namuno, Nangade, Palma e Macomia, e avaliar o grau de envolvimento das organizações parceiras, o Departamento de Oftalmologia realizou ao longo da semana que ora termina uma reunião provincial, onde foram apresentados alguns números que elucidam avanços e desafios da luta para a erradicação daquela enfermidade.

Segundo dados estatísticos disponíveis ao longo do período em análise, foram realizadas nas unidades territoriais acima mencionadas 9225 consultas de oftalmologia para diagnosticar possíveis eventuais casos de cataratas, glaucomas, tracomas e erros de refracção, contra as 4335 de igual período do ano passado.

Das consultas feitas, um total de 1258 pacientes apresentou problemas de visão decorrentes de erros de refracção, tendo lhe sido recomendado o uso de óculos, pese embora a incapacidade de maior parte de se deslocar à cidade de Pemba tenha inviabilizado o acesso àqueles meios alternativos de visão.

Para além do tratamento programático do tracoma triquíase, a província, à semelhança do que aconteceu recentemente à escala nacional, procedeu à vacinação preventiva contra aquela doença.

Segundo o médico-chefe provincial, Ernesto Langa, que dirigiu a reunião de balanço do sector de Oftalmologia em Cabo Delgado, disse que tinham sido vacinados preventivamente contra o tracoma 553.152 pessoas, das 628.408 inicialmente previstas.

Para Langa, não obstante as dificuldades de ordem material e recursos humanos que o sector enfrenta ao nível da província, aquele deve se empenhar para que a meta de erradicação da doença seja exequível.

Dos 17 distritos de Cabo Delgado, apenas nove possuem condições técnicas para consultas de Oftalmologia.

