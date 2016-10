INHAMBANE: Mais de cem mil pessoas sob ameaça de calamidades

Mais de 100 mil pessoas residentes nos distritos do litoral da província de Inhambane poderão ser afectadas por cenários de inundações localizadas, tempestades e cheias de risco médio durante a época chuvosa que se aproxima.

A informação vem contida no Plano de Contingência das Calamidades Naturais divulgada na semana passada pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) naquele ponto do país.

Para a gestão de situações de emergência decorrentes de desastres naturais, o INGC necessita de mais de 46 milhões de meticais para operacionalizar operações de socorro e salvamento, reparação de danos e outras intervenções.

A delegada do INGC, em Inhambane, Bearina Trapece, explica que há uma tendência de redução tanto em termos de danos previstos, como resultado das actividades de prevenção desenvolvidas por diversos sectores.

As previsões climáticas sazonais anunciadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia indicam que, a partir deste mês até Dezembro próximo, bem como todo o primeiro trimestre do próximo ano, há probabilidade de ocorrência de chuvas normais com tendência para acima do normal, na província de Inhambane.

Bearina Trapece explicou que esta previsão configura alguma ameaça para as comunidades, uma vez que se podem esperar inundações localizadas e tempestades ao longo dos dois trimestres.

Entre os cenários previsíveis a fonte apontou, por exemplo, a subida dos caudais de rios como Nhanombe, em Homoíne; e Mutamba, em Jangamo; Inhassune, no distrito de Panda; Govuro, em Vilankulo e Save, no distrito de Govuro. Os ciclones esperados poderão atingir a categoria III até V.

Para fazer face a estas ameaças, o plano de contingência das calamidades naturais aprovado pelo governo provincial definiu, como acções a realizar antes, durante e depois da emergência, simulações da prontidão das comunidades em caso de ocorrência de cheias, ciclones ou depressões tropicais, monitorias periódicas da segurança alimentar e nutricional, disponibilização de material vegetativo para novas sementeiras, organização de feiras agro-pecuárias para disponibilização de sementes e insumos agrícolas para os camponeses que perderem culturas por causa das calamidades.

A coordenação da assistência às vítimas das calamidades, a activação das Comissões Operativas de Emergência (COE) na província e nos distritos, a alocação de embarcações para as operações de resgate e salvamento das populações afectadas, o transporte de pessoas e bens nos pontos críticos, avaliação dos danos, elaboração do plano de reconstrução e reposição de equipamento destruído, assim como avaliação das acções de impacto das intervenções dos diversos sectores e dos parceiros, constituem, igualmente, acções a serem desenvolvidas durante e depois da ocorrências das cheias e ou ciclones ou depressões tropicais.

Para responder à situação de emergência a ser criada pelas chuvas, tempestades ou ciclones, são necessárias 1.200 lajes; mil tendas com capacidade para dez pessoas cada; seis mil “kits” de abrigo; duas mil mantas; 12 mil litros de certeza para o tratamento de água; 9.375 baldes; 2.736 toneladas de cereais; 136 litros de óleo alimentar; 410 toneladas de feijão; 30 toneladas de açúcar; 15 toneladas de sal; 10 tendas para primeiros socorros; 60 camas hospitalares; 23.965 redes mosquiteiras; 29.880 barras de sabão, entre outros bens.

O plano de contingência da província de Inhambane prevê que em consequência das calamidades, o sector da Educação vai necessitar de 618 salas de aulas.

VICTORINO XAVIER