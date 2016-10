MANICA: Reembolsos do FDD continuam bico-de-obra

O REEMBOLSO dos empréstimos concedidos aos mutuários do Fundo de Desenvolvimento Distrital (FDD) tem vindo a ser, nos últimos tempos, um bico-de-obra ao nível da província de Manica.

A taxa média global de reembolsos naquela província durante o período 2007-2015 situou-se abaixo de 17,93 por cento, o correspondente a 105.076 milhões de meticais. Durante este período foi desembolsado um cumulativo de 616 milhões de meticais.

Maior volume de reembolsos acontece nas componentes geração de rendimento e emprego, comparativamente à de produção de comida, pelo facto de os projectos desta componente terem um ciclo de exploração relativamente longo e estarem localizados em zonas com episódios de conflito armado.

Para além disso, entre os factores que estão na origem do baixo nível de reembolso do FDD, em Manica, aponta-se a falência de alguns projectos devido à instabilidade política e militar vivida em algumas zonas dos distritos de Macossa, Báruè, Guro, Vandúzi e Mossurize.

Esta situação tem, igualmente, inviabilizada a deslocação das equipas de monitoria. Ainda para os projectos de produção de comida, os fenómenos naturais adversos que afectam a prática da agricultura e a falta de capacidade de monitoria dos projectos em execução nas suas áreas de jurisdição contribuem para o incumprimento dos prazos de reembolsos.

Porém, o Governo provincial afirma-se quanto ao impacto do FDD nos distritos. Apesar do panorama algo sombrio anteriormente descrito, diz haver sinais encorajadores que indicam mudanças nestas regiões, onde já despontam vestígios de desenvolvimento incentivados por esta iniciativa.

O surgimento de novos postos de trabalho, a emergência de novas microempresas e empreendedores, a melhoria dos níveis de produção por parte dos camponeses e, consequentemente, do seu bem-estar são alguns sinais positivos apontados pelo governador de Manica, Alberto Mondlane.

Dados disponíveis indicam que, mercê do FDD, foram criados em Manica milhares de postos de trabalho beneficiando jovens e outras camadas sociais que passaram a viver uma vida melhor.

Mondlane anunciou, igualmente, que durante o primeiro semestre deste ano a província aprovou oito novos projectos de investimento avaliados em cerca de 6.30 milhões de dólares norte-americanos.

De acordo com o governante, com estes investimentos, maioritariamente virados ao sector agro-pecuário, a província de Manica prevê criar 170 novos postos de trabalho, acrescentando valor à procura de oportunidades de emprego naquele ponto do país.

VICTOR MACHIRICA