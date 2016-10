TETE: Programa impulsiona sector agro-pecuário

O GOVERNO distrital de Angónia, na província de Tete, está a implementar um programa de apoio ao sector agrícola familiar, através da dinamização de acções para o aumento da produção e produtividade, sobretudo de culturas básicas alimentares.

Adelino Andissene, administrador distrital, apontou como acções prioritárias deste programa a formação e treinamento de criadores de gado bovino, caprino e suíno, e de tratamento de várias doenças que periodicamente afectam aquelas espécies animais.

Em curso desde o ano de 2012, o programa é coordenado pelo Serviço Distrital de Actividades Económicas, em parceria com o Instituto Nacional de Investigação Agrária, do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, através da Estação Zootécnica de Ulónguè, em Angónia.

Trata-se de uma estação-satélite de investigação agrária na base, que assiste os agricultores ao longo do Planalto de Angónia, abarcando os distritos de Tsangano, Macanga e norte de Moatize.

O médico veterinário e chefe da Estação Zootécnica de Ulónguè, Filipe Vilela, disse que o programa de formação dos praticantes de agro-pecuária naquela região, considerada potencial na província de Tete, conta igualmente com a parceria de algumas instituições privadas e de organizações não-governamentais, como a Visão Mundial.

O processo de formação, segundo explicou, inclui matéria sobre a importância de banhos carracicida, manutenção das vias de acesso aos tanques, construção e manutenção dos locais de abeberamento dos animais e definição e conservação das áreas de pastagem.

No distrito de Angónia encontram-se em plena actividade 198 criadores formados, dos quais 25 são mulheres espalhadas um pouco pelo distrito, o que está a contribuir positivamente para a sanidade animal.

Desde os finais do ano passado já foram efectuadas em Angónia 19 monitorias de banhos carracicida e assistidos mais de 87 mil bovinos, sendo 2345 cabeças com Milbitraz por pulverização e 67.145 bovinos por imersão.

“Estamos a registar uma participação crescente e positiva dos criadores no processo de assistência sanitária dos seus animais, o que contribui para o alargamento das áreas de produção agrícola, concretamente das culturas alimentares” - disse Filipe Vilela.

Aquele responsável apontou ainda que os agricultores do sector familiar e privado estão sendo sensibilizados e mobilizados para o melhor controlo das áreas de solos destinados à construção de infra-estruturas básicas para o tratamento do gado, com vista a evitar a abertura de campos de produção agrícola.

“Nota-se um pouco por todo o distrito a invasão, por parte das comunidades, das áreas destinadas ao pasto e construção de infra-estruturas para a sanidade, e isto não pode continuar assim porque vai deitar abaixo os programas do Governo tendentes à assistência médica e medicamentosa do gado” - explicou o chefe da Estação Zootécnica de Ulónguè.

Entretanto, para a redução de distâncias percorridas pelos criadores para o tratamento do seu gado foram construídos, do ano passado a esta parte, 17 corredores de tratamento em várias localidades dos três postos administrativos do distrito de Angónia. Na última campanha de vacinação ocorrida no ano passado, foram abrangidos 18.978 bovinos dos 21.450 planificados.

No âmbito de emponderamento e inserção da mulher na produção agro-pecuária, de acordo com o administrador Adelino Andissene, o Governo, em coordenação com o Programa Mundial de Alimentação (PMA), alocou num passado recente 12 cabeças de gado bovino, seis juntas para tracção animal, seis charruas e igual número de sachadores para as associações agro-pecuárias constituídas somente por mulheres no posto administrativo de Dómuè e no município da vila de Ulónguè.

Dados em nosso poder e facultados pelo Serviço Distrital de Actividades Económicas indicam o registo de 3813 criadores de gado bovino dos sectores privado e familiar, sendo o grosso para o último sector, com um efectivo de 21.512 bovinos.