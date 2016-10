CABO DELGADO: Cabo Delgado traça plano de contingência

O GOVERNO da Província de Cabo Delgado vai precisar, no próximo ano, de pouco mais de 66 milhões de meticais para fazer face a eventuais situações de calamidades, nomeadamente inundações, ciclones e sismos sobre as infra-estruturas públicas e privadas, decorrentes da época chuvosa que se aproxima.

De acordo com a porta-voz do Executivo provincial, Iolanda de Almeida, com o valor estará em condições de minimizar os impactos dos eventos mais destruidores. Segundo ela, caso não aconteçam situações extremas, o dinheiro a ser gasto não irá ultrapassar entre os 25 e 35 milhões de meticais.

Fez saber que o plano é ainda uma proposta do Governo, mas caso se consiga a mobilização dos fundos e tenha de haver necessidade de intervir, os valores seriam repartidos por diversas instituições do Estado, para que cada uma use a parte que lhe caberia em caso de emergência.

“Por exemplo, a Saúde poderá usar os valores para reabilitar um posto que eventualmente esteja destruído, assim sucessivamente por cada sector de actividade”, explicou Iolanda de Almeida.

O plano de contingência da província para época chuvosa 2016-2017 foi apresentado no decurso da XIX sessão ordinária do Governo provincial, realizada terça-feira última, na cidade de Pemba.

Quanto à previsão meteorológica, a fonte do Executivo de Cabo Delgado disse que a província espera a ocorrência de chuvas normais para os meses de Outubro a Dezembro, que poderão ser positivamente aproveitada pelos camponeses para a prática de agricultura.

Relativamente ao período de Janeiro, Fevereiro e Março do próximo ano, a previsão aponta para uma tendência de registo de chuvas acima do normal, o que leva a crer que a situação poderá ser idêntica do ano passado, o que poderá resultar na perda de culturas agrícolas, destruição de infra-estruturas públicas e privadas, ventos fortes e outros eventos naturais, particularmente na bacia do rio Messalo, em Muidumbe, nas margens dos rios Megaruma, Muaguide e Montepuez, nos distritos de Montepuez, Mecúfi e Meluco, zonas que, de forma cíclica, têm registados aqueles fenómenos todos os anos.

O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) assegura que existe na província capacidade técnica para mitigar quaisquer fenómenos calamitosos que possam ocorrer.

“Por isso, o Governo exorta as populações que vivem nestes distritos para não fazer machambas ao longo dos rios, porque podem perder a vida e suas áreas agrícolas. Outro apelo é de, em caso de ocorrência de inundações, por exemplo, evitar atravessar o leito dos rios”, apelou a porta voz.

JONAS WAZIR