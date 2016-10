GAZA: Chókwè prepara nova época agrícola

AGRICULTORES, gestores da Empresa Hidráulica do Chókwè (HICEP), representantes da banca e do Governo estiveram semana passada sentados à mesma mesa para definir estratégias que possam viabilizar a realização da campanha agrícola que, últimos dois anos, caracterizou-se pela incerteza, tendo como consequência a escassez de água no sistema decorrente da seca prolongada que fustiga a região, por um lado, e as avarias registadas na barragem de Massingir, por outro.

Os canais de irrigação estão simplesmente desprovidos de água para a rega dos campos, facto que obrigou agricultores com algumas posses a enveredarem pela bombagem de água a partir do rio Limpopo ou de algumas lagoas que ainda conservam aquele líquido vital e imprescindível para a realização da actividade agrícola no regadio.

Mau grado a desgraça que vem perseguindo os produtores do Chókwè, quando há dias um forte temporal derrubou postes de transporte de energia, tendo como consequência a impossibilidade de colocar em funcionamento as suas respectivas electrobombas, numa situação de desespero total, uma vez que este grupo de agricultores, considerado como heróis no campo da produção, continua a ver seu esforço deitado a baixo por possuírem em risco centenas de hectares de culturas, com particular realce para as hortícolas.

Dados tornados públicos por técnicos da HICEP no decurso da reunião de planificação da próxima safra apontam para o facto de a bacia do Limpopo registar uma seca severa e prolongada desde o ano hidrológico 2014-2015.

Enquanto isso, para 2016-2017, na bacia do Limpopo, entre os meses de Outubro e Dezembro do ano em curso, há maior probabilidade de ocorrência de chuvas normais com tendência para acima do normal, esperando-se, entretanto, de Janeiro a Março, um eventual cenário de maior probabilidade de ocorrência de precipitações normais com tendência para abaixo do normal.

Sabe-se que os níveis de enchimento das barragens a montante da bacia do Limpopo estão, na maioria, abaixo de 50 por cento.

As nossas fontes consideram ainda que a situação hidrológica actual é de falta de escoamentos nos rios da bacia do Limpopo devido à seca prolongada.

Numa perspectiva de se encontrar uma solução para os problemas existentes na barragem de Massingir estão em curso obras de reabilitação das condutas do descarregador de fundo, não estando a efectuar descargas, devido ao abaixamento do nível da albufeira.

VIRGÍLIO BAMBO