MANICA: PRM no “Notícias” em Manica

O CHEFE das Relações Públicas do Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique (PRM), Inácio João Dina, visitou ontem a Delegação do “Notícias” em Manica.

Acompanhado de Jordão dos Santos Mabjaia, chefe do Departamento de Documentação e Revisão Linguística daquela instituição, Inácio Dina manteve um breve encontro com o nosso representante, Victor Machirica, e inteirou-se do funcionamento daquela unidade de estrutura, antes de visitar as instalações.

No encontro, Inácio Dina destacou a contribuição do jornal “Notícias” na prevenção, alerta, denúncia, combate à criminalidade e na promoção de imagem e desempenho da corporação a vários níveis.

Neste contexto, reconheceu que, em quase todas as suas edições, o jornal “Notícias” tem inserido artigos relatando as ocorrências policiais e as incidências criminais, considerando assim o nosso Jornal como um parceiro privilegiado e de referência da corporação.

Na ocasião, vincou que a imprensa, em geral, e o jornal “Notícias”, em particular, desempenham um papel preponderante na sociedade moçambicana, daí a necessidade de manter relações profícuas com os “media”, os quais, por seu turno, têm a corporação como uma das suas principais fontes de informação, de onde buscam matéria para alimentar os seus serviços noticiosos.

Na ocasião, Victor Machirica agradeceu a visita e as boas relações de trabalho que a Polícia em Manica, através do seu Departamento das Relações Públicas, mantém com o Jornal e com a imprensa, em geral, facto que tem contribuído para que as incidências criminais e o desempenho da corporação na região estejam sempre presentes na “media”.

Diferentemente de algumas direcções provinciais que se fecham à imprensa, Machirica disse que a PRM, em Manica, regista total abertura, fazendo-o não só através das habituais conferências de imprensa das segundas-feiras em que a corporação dá informações pontuais sobre as principais incidências policiais do dia-a-dia.

VICTOR MACHIRICA