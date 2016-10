CABO DELGADO: Estrada Mueda/Negomano será reabilitada e asfaltada

O governo moçambicano vai, ainda este ano, proceder ao lançamento do concurso internacional para a reabilitação e asfaltagem da estrada Mueda/Negomano, numa extensão de 100 quilómetros, na província de Cabo Delgado.

Espera-se que, com a conclusão da referida empreitada, vai se dinamizar o fluxo de pessoas e bens através da Ponte da Unidade que liga Moçambique à República Unida da Tanzânia e que está subaproveitada desde a sua inauguração há cerca de seis anos.

O lançamento do concurso internacional para a reabilitação e asfaltagem da estrada Mueda/Negomano, foi dado a conhecer na última quinta-feira ao nosso jornal pelo director provincial das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Dino Coutinho, sem, no entanto, avançar os valores a serem investidos na empreitada.

Contudo, assegurou que o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) já garantiu fundos para a execução de 50 quilómetros da estrada, enquanto se mobilizam financiamentos adicionais para os restantes 50 quilómetros.

De acordo com a fonte, depois do lançamento do concurso seguir-se-ão as fases de abertura e avaliação dos mesmos, o que significa que só a partir dos princípios do próximo será visível o trabalho no terreno.

A concretizar-se o projecto ficará facilitada a circulação de veículos transportando pessoas e bens entre Moçambique e a República Unida da Tanzânia e vice-versa, através da Ponte da Unidade, uma infra-estrutura inaugurada em 2010 pelos então presidentes dos dois países, nomeadamente Armando Guebuza e Jacaya Kikwete.

No entanto, depois da sua inauguração não passou a ser usada convenientemente devido à degradação da estrada Mueda/Negomano.

A Ponte da Unidade, avaliada em 35 milhões de dólares, foi construída através da comparticipação financeira dos dois países, que entraram com 50 por cento do valor cada. Constituiu a materialização de um sonho dos antigos presidentes dos dois países, nomeadamente Samora Machel, de Moçambique e Julius Nyerere, da Tanzânia, em 1977.

Ambos tinham como objectivo cimentar a amizade entre os dois povos, cuja união data de há várias décadas.

Em Janeiro de 2005, o então Presidente da República de Moçambique, Joaquim Chissano, assinou com o seu homólogo tanzaniano, Benjamim Nkapa, um acordo de intenção para a execução do projecto, seu financiamento e manutenção da ponte, e decidiram que os dois países suportariam os custos do empreendimento.

De referir que a intenção de reabilitação e asfaltagem da estrada Mueda/Negomano foi, por diversas vezes, desde 2013, anunciada publicamente pelo Governo de Moçambique, mas as coisas nunca passaram dai.

Enquanto isso, outros dados indicam que, para além do projecto de reabilitação e asfaltagem da estrada Mueda/Negomano, estão igualmente previstas para o próximo ano, as obras de reparação e manutenção rotineira das estradas Mueda/Xitaxi, Montepuez/Namuno/Balama, Muepane/Mahate/Quissanga, Chinda/Mocímboa da Praia/Metoro/Lúrio, Mazeze/Chiúre/Mecúfi.

