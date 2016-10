GAZA - IRRIGAÇÃO AGRÍCOLA: Hidráulica do Chókwè propõe agravamento de taxas

OS gestores da empresa Hidráulica do Chókwè (HICEP), em Gaza, apresentaram há dias uma proposta de agravamento da taxa de uso de água para a irrigação dos campos agrícolas, passando dos actuais 1200 para três mil meticais por hectare.

A proposta nesse sentido foi avançada há dias no decurso da reunião de balanço da campanha agrícola prestes a findar e de planificação da próxima, a iniciar na próxima sexta-feira no país.

Os gestores da empresa justificam a proposta do agravamento das taxas com a necessidade de fazer face às despesas de manutenção das infra-estruturas hidráulicas e de garantir o pagamento pontual da água fornecida pela Administração Regional de Águas do Sul (ARA-Sul).

O presidente do Conselho de Administração da HICEP, Soares Xerinda, disse que a medida visa ainda melhorar a eficiência na irrigação e dragagem dos campos agrícolas, contribuindo, desta forma, para o aumento de rendimentos.

Refira-se que a última alteração da taxa de pagamento de água ocorreu a 29 de Novembro de 2011, numa reunião havida com os agricultores. Entretanto, e de acordo com a nossa fonte, os custos de manutenção do regadio triplicaram no período entre 2012 e 2015.

Ainda de acordo com Soares Xerinda, o valor da taxa de água cobrada pela HICEP aos agricultores não tem vindo a cobrir as despesas de manutenção do regadio, daí justificar-se a adopção de estratégias para garantir a auto-sustentabilidade do empreendimento e, a médio prazo, passar a gerar lucros para contribuir para a tesouraria do Estado.

Sabe-se ainda que a facturação da ARA-Sul à HICEP é de 11.520.000,00 MT/ano, umvalor aliás negociado com a entidade responsável pelo fornecimento de água ao regadio do Chókwè.

Importa referir que, no contexto da reestruturação do sector empresarial do Estado, as empresas passam, a partir deste ano, a adoptar estratégias para garantir a auto-sustentabilidade e, a médio prazo, caminhar para a geração de lucros que possam contribuir para os cofres do Estado.

É neste contexto também que os gestores da HICEP fizeram saber aos agricultores e a outros actores presentes no encontro de preparação da campanha que se avizinha que a empresa está a fazer diligências visando à celebração de parcerias com entidades privadas para a produção e investimento sem envolver garantias soberanas.

Contudo, impõe-se que seja o mais rapidamente possível concluída a reabilitação da barragem de Massingir para garantir água para a irrigação dos campos.

A HICEP pretende fazer, na primeira época da campanha agrícola 2016/2017, 300 hectares de arroz e 60 de milho. Já para a segunda época, as atenções da HICEP estarão viradas para a produção, numa área de 200 hectares, do feijão vulgar e bóer.

Para a materialização destas iniciativas foram, já lavrados mais de 150 hectares.

VIRGÍILIO BAMBO