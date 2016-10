TETE: PT intensifica acções de prevenção de acidentes

NO âmbito dos esforços visando prevenir os acidentes de viação que têm causado muitas mortes e avultados danos materiais, o Departamento da Polícia de Trânsito (PT), em Tete, está a intensificar as acções de fiscalização e controlo do tráfego rodoviário em várias estradas da província.

O chefe do departamento no Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique (PRM), Raimundo Robate, disse que a acção visa, essencialmente, manter a disciplina e mudança de comportamento dos condutores na via pública, cujas manifestações negativas resultam em acidentes de viação.

“Estamos a aproximar-nos das festas do Natal e do Fim-do-Ano e, por isso, iniciamos cedo as campanhas de fiscalização rodoviária, porque está aumentando o tráfego de viaturas que circulam na província, com maior destaque nos centros urbanos”, disse Raimundo Robate.

A campanha, conforme referiu, está a ser coordenada pela Delegação do Instituto Nacional de Transportes Terrestres (INATTER), instituição que também procede à verificação do estado mecânico das viaturas que circulam nas estradas da província.

Segundo disse, durante as campanhas, as equipas de fiscalização têm detectado várias infracções ao Código de Estrada, a circulação de viaturas sem a respectiva documentação ou caducada e motoristas não habilitados a conduzir, situação que contribui, sobremaneira, para ocorrência de acidentes de viação.

O chefe do departamento da PT indicou que, nos últimos meses, há tendência de diminuição da sinistralidade rodoviária, facto que atribui ao trabalho de fiscalização agora em curso.

Referiu, por outro lado, que devido à reactivação da indústria extractiva de minerais, como o carvão, o tráfego rodoviário aumentou, sobretudo nos municípios da cidade de Tete e vila de Moatize, onde registam-se congestionamentos.

Raimundo Robate apontou a existência de muitos motociclistas que circulam nas vias públicas sem a observância das mais elementares regras do Código de Estrada e sem equipamentos de protecção, nomeadamente capacetes, como sendo outra razão que origina acidentes de viação.

BERNARDO CARLOS