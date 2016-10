GAZA: A provincia deve apostar na segurança alimentar

TENDO em conta as previsões meteorológicas que apontam para um regime de precipitação pluviométrica favorável para a prática da actividade agrícola na temporada agrícola, 2016/2017, os produtores deverão priorizar nas suas acções no aumento das áreas de cultivo, por forma a garantir a segurança alimentar e nutricional das populações.

O apelo foi feito em Nhacutse, distrito de Xai -Xai, pelo Ministro da Ciência Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, Jorge Nhambiu, no acto que marcou o arranque oficial da campanha agrícola 2016/2017.

Na ocasião, disse ser indispensável que todos os esforços dos diversos actores, estivessem igualmente focados à necessidade de garantir uma melhor comercialização de excedentes agrícolas tanto no sector familiar, como no comercial, tendo em conta a previsão anunciada de precipitações pluviométricas favoráveis e, por essa via, se perspectivar um bom ano agrícola.

Para a prossecução desse objectivo, o Ministro da Ciência Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, exortou aos camponeses para que se empenhassem por forma a tirar vantagens dessa possibilidade, fazendo um melhor aproveitamento, e observando rigorosamente o período de preparação de terras.

Enquanto isso, para a governadora de Gaza, Stella Pinto Zeca, o aumento da produção e da produtividade, deve estar intrinsecamente ligado ao conhecimento, através do acesso às transferências de tecnologias para os camponeses, uma acção em curso na província levada a cabo pelo Governo e seus parceiros de cooperação.

Segundo Stella Zeca, Gaza deverá honrar o compromisso de tudo fazer para que a sua contribuição na produção de culturas como milho, hortícolas, arroz, caju entre outras seja respeitado.

Para o sucesso da campanha agrícola, o Governo de Gaza, tem já garantido sementes diversas, equipamento agrícola, entre outras necessidades.

Uma deslocação a campos agrícolas no Regadio do Baixo Limpopo, visita às obras de construção da Estação de Bombagem de Magula, uma feira agro -pecuária, entrega de prémios aos melhores produtores e técnicos que se distinguiram na última campanha, marcaram o arranque da nova temporada agrícola.

VIRGÍLIO BAMBO