INHAMBANE:Prioriza produção de milho

A PROVÍNCIA de Inhambane vai apostar, na campanha agrícola lançada na última sexta-feira no país, na produção de milho e hortícolas, com a exploração efectiva das áreas infra-estruturadas, com particular destaque nos regadios de Chindjinguir, no distrito de Homoíne, e de Chimunda, em Govuro.

Em termos globais, a província prevê colher 2.900 mil toneladas de culturas diversas. As projecções para o milho apontam para a colheita de 144 mil toneladas, enquanto para as hortícolas projecta-se a produção de 138 mil toneladas.

Para a concretização destes objectivos, de acordo com a directora provincial de Agricultura e Segurança Alimentar, Filomena Maíope, foram preparados pouco mais de 542 mil hectares, dos quais cerca de 340 mil destinados à produção de milho.

A propósito, a governante referiu que no seu plano de produção de alimentos a província escolheu como sua bandeira a cultura de milho, caju e hortícolas, bem assim a produção de carnes.

A produção de milho, cereal básico para a alimentação da população, será praticada nas regiões húmidas, já que a província é ciclicamente afectada pela queda irregular e má distribuição das precipitações, situação que culmina com um fraco desempenho agrícola, particularmente nas zonas do interior.

A directora provincial de Agricultura e Segurança Alimentar disse que com o início de actividades do regadio de Chimunda, em Govuro, e com as experiências existentes no distrito de Zavala no aproveitamento das zonas húmidas para a produção de milho e o plano de recuperação do regadio de Chindjinguir, tudo aponta para o incremento da produção de milho nos próximos tempos.

“Sabemos que Chindjinguir não está sendo explorado na sua plenitude, por isso estamos a trabalhar com os pequenos produtores lá existentes e vamos dar um impulso para que, num prazo de cinco anos, a região volte a ser o celeiro da província. Chimunda vai arrancar com cerca de 500 hectares, não só para milho mas também para outras culturas. Por isso, há boas perspectivas de se atingir resultados satisfatórios neste cereal”, disse Filomena Maíope.

Sobre a produção de carne, a fonte disse que os planos de produção fornecidos pelos investidores dão boas indicações para alavancar esta componente, principalmente nos distritos de Govuro, Inhassoro e Vilankulo, onde já há projectos de construção de indústrias de processamento e produção de carne.

“Vamos trabalhar arduamente para tornar Inhambane auto-suficiente na produção de alimentos. Vamos potenciar a assistência aos produtores, através da transferência de tecnologias agrárias para aumentar a produção de caju, entre outras culturas. Mas, fundamentalmente, queremos fazer do milho, hortícolas, caju e carne nossa prioridade no plano de produção de alimentos para garantir a segurança alimentar na província”, indicou Filomena.

