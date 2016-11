MANICA - SAFRA AGRÍCOLA 2016/2017: Produção agrícola atinge mais de 3 milhões de toneladas

A província de Manica prevê produzir na safra agrícola 2016/2017, pouco mais de 3 milhões 460 mil toneladas de culturas diversas, com destaque para cereais, tubérculos, leguminosas, hortícolas e culturas de rendimento.

Esta cifra corresponde a um crescimento na ordem de 21.29 por cento em relação à campanha finda, segundo anunciou Francisca Sónia Namahumbo, directora provincial da Agricultura e Segurança Alimentar, no decurso da cerimónia de lançamento da presente safra, acto que teve lugar na última sexta-feira no distrito de Macate.

O governo provincial de Manica, através do sector agrário, preparou para a presente safra agrícola uma área estimada em um milhão, 234 mil e 516 hectares, sendo que em relação ao igual período, houve um crescimento na ordem de 18 por cento.

Na safra agrícola 2015/2016 havia sido programada a produção de 3.290 milhões de toneladas de culturas diversas, dentre os quais cereais, tubérculos, leguminosas, hortícolas. Porém, a província conseguiu produzir apenas 2 milhões 852 mil e 49 toneladas de culturas acima referenciadas, facto que se deveu à estiagem que afectou alguns distritos, representando um decréscimo na ordem de 5.17 por cento.

Francisca Sónia Namahumbo disse que para se atingir os objectivos propostos pelo governo na presente campanha, impõem-se desafios de maximizar o uso dos sistemas de rega, sendo que a província possui actualmente 17 sistemas já reabilitados e, segundo ela, será feita a massificação do uso destes visando alcançar as metas planificadas.

Na ocasião, aquela dirigente informou também terem sido instalados nove parques de máquinas e conta com 224 tractores do sector privado que serão usados para impulsionar a produção e produtividade.

Na cerimónia, que decorreu sob lema “Pela Produtividade Agrária, Segurança Alimentar e Nutricional e Produção de Riqueza”, o governador de Manica, Alberto Ricardo Mondlane, apelou ao envolvimento de todos para que a campanha ora lançada, atinja os objectivos propostos.

Afirmou que a província de Manica é caracterizada por terras férteis e recursos hídricos favoráveis para o desenvolvimento da actividade agrária, nomeadamente a produção de culturas alimentares e de rendimentos, condição imprescindível o combate à fome e garantia da segurança alimentar e nutricional para as famílias.

“Gostaria de informar que a nossa província está preparada para a presente campanha. Disponibilizamos para todos os distritos semente melhorada, fertilizantes, vacinas, entre outros insumos agrícolas, o que permitirá um arranque sincronizado em toda a província” – garantiu o governador.

AGRICULTURA BASE DE DESENVOLVIMENTO

O Vice-Ministro do Mar, Águas Interiores e Pescas, Henrique Bongesse, que dirigiu a cerimónia provincial, afirmou que a agricultura é a base de desenvolvimento económico e social do país e, por essa razão, o sector agrário tem sido chamado a responder cada vez mais aos desafios de produção de comida para alimentar ao número crescente de população, produzir riqueza familiar, garantir a educação das crianças, a saúde da família, a erradicação da pobreza e o crescimento económico.

Referiu ainda que a introdução de práticas inovadoras de produção agrária, baseadas na aplicação da agricultura de conservação, uso racional dos insumos e factores de produção constituem alicerce para o aumento da produtividade e produção.

O governante lembrou que a província de Manica, na campanha agrária 2015/16, foi uma das afectadas pela estiagem, tendo averbado um decréscimo em cerca de 11.6 por cento na produção de cereais, 5.52 por cento em leguminosas, sendo, no entanto, auto-suficiente na produção de culturas da segunda época, com maior destaque as hortícolas que registaram um crescimento de 19.34 por cento em relação à campanha anterior.

Realçou que na componente de produção pecuária, a província registou um crescimento de carne bovina na ordem de 37.19 por cento, caprina de 4.60 por cento, suína de 22.92 por cento e registou um decréscimo na produção de galinhas em 0.1por cento devido, fundamentalmente, à influência de altos preços de cereais, dificultando a produção de ração.

Na área de extensão agrária explicou terem sido recrutados37 extensionistas, passando dos anteriores 107 para 144, facto que irá contribuir bastante e cobrir 53.035 produtores assistidos a nível da província durante a campanha em alusão.

“Para o alcance da produtividade e produção teremos de redobrar esforços e melhorar o aproveitamento das zonas baixas, constituir associações e realizarmos todas as actividades que vão desde a sementeira à colheita em tempo útil, de forma a garantir o cumprimento do calendário agrícola e o alcance da meta dos sete por cento ao ano preconizada pelo PEDSA” - desafiou o dirigente.

VICTOR MACHIRICA