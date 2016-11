CABO DELGADO - TURISMO EM PALMA: Aumenta capacidade de alojamento

AUMENTOU ao longo dos últimos três anos, no distrito de Palma, em Cabo Delgado, a disponibilidade de camas ao nível dos estabelecimentos de alojamento, mercê dos investimentos que têm sido realizados pelo sector privado que se traduzem na construção e reabilitação de infra-estruturas como hotéis, pensões e casas de hóspedes.

Com efeito, de acordo com o administrador distrital, David Mashumbuko, de um total de 10 camas que existiam há três anos o número passou para 293, facto que faz com que Palma não seja o mesmo de 2013, altura em os seus visitantes eram obrigados a deslocar-se ao vizinho distrito de Mocímboa da Praia para se hospedarem.

“Hoje Palma possui 241 quartos, com a capacidade de 293 camas e tenho a dizer que alguns dos locais de alojamento, segundo a classificação da direcção de Cultura e Turismo, oferecem um serviço de três estrelas, o que não deixa de ser confortante para nós porque mostra que podemos receber qualquer tipo de hóspede” - destacou David Mashumbuko.

Contudo, o aumento da capacidade de acolhimento de hóspedes não tem sido acompanhado com a diversificação de serviços de cozinha oferecidos pelos 38 restaurantes ali existentes, cujos pratos são predominantemente de origem ou influência tanzaniana, que se localiza a escassos quilómetros da linha fronteiriça.

Um outro serviço que o Governo e o sector privado devem potenciar para o distrito de Palma é o das Tecnologias e Informação e Comunicação (TIC).

Com efeito, a falta de provedores públicos e privados de serviços de Internet está a deixar maior parte dos pouco mais de 49 mil habitantes e outros que têm escalado a região, no âmbito da descoberta dos hidrocarbonetos na bacia de Rovuma, sem possibilidade de transferência de dados e troca de informações diversas com recurso àquele meio.

Em face da situação, os interessados por aquele tipo de serviço, principalmente os singulares, são obrigados a deslocar-se para a vila municipal de Mocímboa da Praia ou à cidade de Pemba, que distam 81 e 400 quilómetros, respectivamente.

O administrador do distrito assegurou à nossa Reportagem que no âmbito do Fundo de Desenvolvimento Distrital (FDD), alguns operadores económicos, em número de dois, se propuseram a explorar aquele tipo de negócio.

De referir que a Internet é responsável pela popularização das TIC, que são o conjunto de recursos tecnológicos integrados entre si, que proporcionam, por meio das funções de hardware, software e telecomunicações”, automação e comunicação dos processos de negócios, da pesquisa científica e de ensino e aprendizagem.

As TIC são, igualmente, utilizadas de diversas maneiras e em vários ramos de actividades, podendo-se destacar nas indústrias (processo de automação), no comércio (agenciamento e publicidade), no sector de investimentos (informações simultâneas e comunicação imediata) e na educação (processo de ensino e aprendizagem e educação à distância).

ASSANE ISSA