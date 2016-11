GAZA - PRODUÇÃO AGRÍCOLA: Mandlakazi projecta produzir 480 mil toneladas

O DISTRITO de Mandlakazi prevê produzir mais de 480 mil toneladas de culturas diversas na campanha agrária 2016/2017, cifra que representa um incremento de cerca de 48.14 toneladas em relação à safra anterior.

Informações em nosso poder apontam para o facto de, na última campanha, Mandlakazi ter arrecadado mais de 430 mil toneladas de produtos alimentares diversos, num ambiente caracterizado por problemas decorrentes da seca cíclica que afecta a região.

Falando à margem do lançamento da presente campanha agrícola, o administrador do distrito, Raúl Ouana, disse que o alcance das metas traçadas requer de todos os intervenientes no processo de produção de alimentos, um trabalho mais actuante e abnegado, tendo como base o aproveitamento das potencialidades de que o distrito dispõe para a prática da agricultura, com destaque para as zonas baixas.

De acordo com Ouana, o momento é igualmente oportuno para o fomento da cultura de criação de pomares de cajueiros, com o envolvimento do sector privado, com vista a assegurar a elevação da renda familiar e responder positivamente à procura da castanha de caju produzida no distrito, dadas as suas qualidades e valor comercial no mercado nacional e internacional.

Noutro desenvolvimento, Ouana enalteceu a importância da sanidade animal para o alcance de melhores resultados na produção e segurança alimentar, instando os criadores a colaborarem com os técnicos veterinários na prevenção de doenças, através da vacina.

Entretanto, aquele dirigente reconheceu que nos últimos tempos, a escassez de chuvas tem retirado aos produtores a disposição de trabalhar a terra e produzir alimentos.

Refira-se que a província de Gaza deverá garantir a produção de hortícolas como repolho, cebola e tomate, em grande escala, agregando o milho nas culturas alimentares, como cultura da província, a castanha de caju para a exportação, para além da mandioca e arroz.