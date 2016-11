INHAMBANE- ORDEM E TRANQUILIDADE: Forças policiais aprimoram prontidão

A POUCO menos de dois meses para as festas do Natal e do Fim-do-Ano, a Polícia da República de Moçambique (PRM), em Inhambane, afirma que vai estar posicionada em todos os pontos considerados nevrálgicos para a ocorrência de casos criminais, de forma a evitar a perturbação da ordem e tranquilidade públicas durante a quadra festiva.

Para o efeito, na semana passada a comandante provincial da PRM, Dora Mandlate, convocou os membros da corporação para uma formatura geral que constituiu o início da pré-prontidão das Forças de Defesa e Segurança.

Na circunstância, disse que nenhum criminoso que ousar escalar a província para perturbar as festas sairá impune, porque, conforme garantiu, o cerco está cada vez mais apertado.

A comandante provincial da PRM apelou às comunidades para colaborarem com as autoridades policiais denunciando os criminosos e actos criminais, ao mesmo tempo que deverão evitar excessos de euforia durante as festas.

“Devem evitar cometer actos que atentam à ordem e tranquilidade públicas”, disse Dora Mandlate, apelando também para a observância das normas estabelecidas, nomeadamente não conduzir sob o efeito do álcool, dormir nas bermas das estradas, atravessar as vias públicas embriagados, não circulação dos transportes de passageiros fora das horas estabelecidas, entre outras medidas.

“A nossa acção não se cingirá apenas aos criminosos. Faremos, igualmente, um combate cerrado nas fileiras policiais. Quadra festiva é um período delicado para a Polícia, porque exige maior responsabilidade e profissionalismo, criando condições favoráveis para que os cidadãos circulem livremente e festejem num ambiente calmo e ordeiro”, disse a comandante.

Dora Mandlate afirmou que a província de Inhambane, sendo um destino turístico, tem sido escalada por turistas nacionais e estrangeiros neste período do ano, daí a necessidade de a PRM zelar por este movimento e não dificultar a circulação de pessoas, principalmente na Estrada Nacional número Um (EN1).

“A Polícia não deve ser o primeiro inimigo da população, não queremos ouvir falar de cobranças ilícitas nas vias públicas ou nas esquadras. A PRM deve agir conforme o preconizado na lei. A corporação é defensor da legalidade e não promotor de indisciplina”, lembrou Mandlate.

Recordou mais uma vez que os agentes da Polícia de Trânsito nas vias públicas devem reforçar a fiscalização, com vista a neutralizar todas as manobras de tráfico de drogas, assim como de órgãos humanos, entre outras substâncias proibidas.

No entanto, esta actividade, segundo disse, não pode servir de oportunidade da Polícia para complicar e atrasar a viagem do cidadão por causa de exigências fora do normal.

“A nossa primeira acção é educar. Multa deve ser uma excepção, daí que na actividade nas vias públicas temos de, primeiro, privilegiar a componente educativa. Punimos em casos extremos”, disse Dora Mandlate, declarando tolerância zero para todos aqueles que agirem fora das normas.

VICTORINO XAVIER