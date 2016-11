MANICA: Pêra abacate e licthe exportadas para Europa

PÊRA abacate e licthe produzidas pela multinacional Westefália Fruto de Moçambique nos distritos de Macate e Báruè, na província de Manica, vão ser exportadas a partir do próximo mês e princípios de Janeiro de 2017 para os países da União Europeia.

Embora sem avançar detalhes, o consultor da empresa, Manuel Roriz, que revelou o facto ao nosso Jornal, garantiu que tudo está a ser feito para a concretização desta primeira operação dentro dos prazos previstos.

A Westefália Fruto de Moçambique está a desenvolver um ambicioso projecto de plantação destas fruteiras nos distritos de Macate e Báruè, na província de Manica, com base num financiamento que tem a contribuição maioritária do Banco Mundial.

Dados recentemente divulgados referem que o volume médio de produção da empresa situa-se na ordem de 100 mil toneladas anuais, sendo que 75 por cento destas quantidades se destinam à exportação. Apenas 25 por cento da produção global vai atender o mercado nacional.

O financiamento global que assegura o projecto daquela empresa é avaliado em 31 milhões de dólares norte-americanos, dos quais 25 milhões para o projecto de produção de litche, no distrito de Báruè, e seis milhões para pêra abacate, em Zembe, no distrito de Macate.

O projecto de pêra abacate arrancou em 2014, tendo já sido plantados 132 hectares de um total de 2914 previstos na concessão. Em termos de plantas, foram plantadas 53 mil e 856 unidades numa área integralmente coberta por uma rede de irrigação de alta capacidade.

Para o projecto de litche, que se prevê que seja desenvolvido numa área de 250 hectares, a fonte precisou que o início efectivo das actividades está agendado para o próximo ano, encontrando-se, neste momento, a mobilizar os meios e recursos de produção.

O produto destinado à exportação terá como mercado os países da União Europeia com os quais a Westfália mantém relações comerciais há 40 anos, bem como para países africanos e do Continente Americano como o Peru e Colômbia. Na África Austral, a aposta será para o mercado das Maurícias.

A Westfália, que emprega 146 trabalhadores, prevê ainda estender as suas áreas de produção para as regiões de Canda e Catandica, na província de Manica, onde deverá contar com a participação da população local, que deverá beneficiar de 10 por cento dos rendimentos das unidades projectadas no âmbito da responsabilidade social.

Há dias, na véspera do decurso do primeiro Fórum Internacional dos Empresários dos Ramos Agrário e Pesqueiro, realizado em Gondola, agentes económicos oriundos de vários pontos do país e do mundo visitaram as farmas da Westifália, cujos projectos, segundo Roriz, decorrem a bom ritmo.

VICTOR MACHIRICA