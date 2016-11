ZAMBÉZIA: Malária faz 280 óbitos

DUZENTAS e oitenta pessoas morreram nos primeiros nove meses do presente ano na província da Zambézia vítimas da malária, número que representa uma redução de 37 mortes quando comparado com o registado durante o mesmo período do ano passado.

O director provincial da Saúde, Hidayat Kassim, disse durante um encontro de coordenação com parceiros que, apesar da redução de mortes, o sector que dirige continua muito preocupado com os óbitos causados por uma enfermidade prevenível, pelo que apelou ao envolvimento de todos os segmentos na mitigação da doença, principal causa de internamento e absentismo laboral.

Aquele responsável da Saúde referiu que, em alguns dos sete distritos seleccionados para a pulverização intra-domiciliária, a campanha está a encontrar alguma dificuldade porque as casas estão fechadas e os donos estão ausentes.

Explicou que, apesar disso, 47 por cento das casas, o equivalente a 170 mil residências das 400 mil previstas, já foram pulverizadas, mas o desafio será atingir a meta de forma a contribuir nos esforços de eliminação do mosquito, o principal vector de transmissão da doença.

Hidayat Kassim aproveitou a ocasião para reiterar o apelo às comunidades para cooperarem na pulverização de casas para a prevenção da malária. Explicou que a doença tem grandes implicações porque pode provocar aborto, morte materno-infantil, baixo peso à nascença e outras consequências nefastas. Indicou que a atitude e o carácter de cada um são muito importantes para combater o mosquito.

“Todos os segmentos sociais devem fazer qualquer coisa para evitar mortes por malária”, disse aquele responsável para quem, actualmente, metade dos doentes internados no Hospital Geral de Quelimane e hospitais rurais padecem da malária.

Entretanto, Hidayat Kassim disse que inicia no próximo ano uma campanha de distribuição universal da rede mosquiteira na província. Este processo, segundo disse, será antecedido de um censo para quantificar o número de pessoas beneficiárias e para as quais pediu, uma vez mais, a colaboração.

Outras informações divulgadas ontem no encontro indicam que as autoridades sanitárias da Zambézia lançaram no início desta semana, em Mocuba, a campanha de tratamento de 200 pacientes com hidrocele, uma doença caracterizada por inchaço nos órgãos genitais masculinos. Até ontem, tinham sido operados 25 pacientes e muitos deles não sabiam que a doença tem cura.

JOCAS ACHAR