GAZA - Mandlakazi almeja estatuto de cidade

O CONSELHO Municipal da Vila de Mandlakazi projecta, a médio prazo, a transformação daquela vila numa cidade de referência, tendo em conta o seu potencial económico, turístico e histórico.

Para o efeito, a edilidade está apostada na melhoria das infra-estruturas públicas e sociais através da abertura de novas vias de acesso, terraplanagem e substituição das terraplanadas em asfalto e pavimento, melhoramento do ordenamento territorial, criando condições básicas para a expansão da electricidade e de serviços de canalização para fornecimento de água aos diferentes bairros.

Estes desafios foram tornados públicos pela presidente daquela autarquia, Maria Helena Langa, na última quarta-feira, à margem das cerimónias alusivas aos 59 anos da vila de Mandlakazi, terra que viu nascer o arquitecto da unidade nacional, Dr. Eduardo Chivambo Mondlane.

Para Maria Helena langa, a materialização deste desafio passa necessariamente pela continuidade do espírito de coesão entre a população, sector privado, organizações sociais e o Governo e o seu engajamento nas mais diversas actividades de promoção do desenvolvimento socio-económico, assumindo cada uma das partes, e de forma articulada, o protagonismo necessário aos resultados almejados.

A presidente explicou que a passagem do 59.º aniversário simboliza o progresso e o desenvolvimento da vila de Mandlakazi, o qual vem sendo construído de tempos em tempos, em resposta aos planos da edilidade concebidos através do manifesto eleitoral e das auscultações públicas, garantindo, deste modo, a participação inclusiva dos munícipes na tomada de decisão, por meio da realização dos respectivos fóruns da Juventude, da Mulher e da Criança, para além de outras janelas que têm sido abertas visando a participação democrática de todos munícipes na governação.

De acordo com a presidente do município da vila de Mandlakazi, os desafios são ainda enormes pela frente. “Queremos melhorar cada vez mais a condição em que vivem os nossos munícipes, porque temos neles o nosso foco como verdadeiros parceiros na visão que traçámos de desenvolver Mandlakazi, uma vez reconhecermos que a construção de uma cidade requer um trabalho bastante aturado e com envolvimento de toda a sociedade”, disse.

Acrescentou que a aquisição de meios e equipamentos próprios de trabalho tem estado a criar melhorias significativas, principalmente no que concerne à massificação da abertura de estradas transitáveis nas comunidades, para além de contribuírem no incremento da capacidade de recolha de resíduos sólidos, actividade que conta com o apoio do INAS – Instituto Nacional de Acção Social - Delegação de Gaza.

Falando em representação da governadora de Gaza, o director provincial da Justiça e Assuntos Religiosos, Marcos Cumbana, enalteceu o empenho da edilidade, não só no cumprimento das promessas feitas no âmbito eleitoral, mas acima de tudo pelo comprometimento que tem sido demonstrado na criação de mecanismos que dinamizam a vida dos munícipes, destacando a componente infra-estruturas.

Marcos Cumbana mostrou a pertinência do aproveitamento das águas da lagoa de Sulué na dinamização da piscicultura, criando uma alternativa de alimentos e melhorando a renda familiar, no contexto da erradicação da fome, dada a actual situação de seca.

As festividades do dia 9 de Novembro foram ainda timbradas com a actuação do músico Mr. Bow e da realização de actividades desportivas, dança, desfile de moda, poesia, incluindo uma exposição agrária, de agro-processamento e de diversos serviços de interesse público prestados na autarquia.

VIRGÍLIO BAMBO