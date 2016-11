MANICA - ENERGIA ELÉCTRICA: Espungabera vai estar ligada à rede nacional

A VILA de Espungabera, sede do distrito de Mossurize, em Manica, vai estar, até ao próximo ano, ligada à rede nacional de energia eléctrica, na sequência da execução de um projecto nesse sentido levado a cabo pela empresa Electricidade de Moçambique (EDM).

Para o efeito, decorre o processo de construção da linha de transporte e respectiva rede de distribuição da energia eléctrica na vila, cujas obras são financiadas pelo Governo moçambicano, no valor de 200 milhões de meticais.

O director provincial dos Recursos Minerais e Energia, João de Lima Albino Júnior, que revelou o facto ao nosso Jornal, disse que os trabalhos se encontram numa boa percentagem da sua execução. Explicou que os mesmos vão decorrer numa extensão de 170 quilómetros a partir de Chitobe, sede distrital de Machaze, até à vila de Espungabera.

A par daqueles trabalhos, decorre igualmente a construção da rede de distribuição da energia eléctrica à vila de Espungabera, em substituição da actual, em estado obsoleto.

Com o estabelecimento de energia eléctrica da Hidroeléctrica de Cahora-Bassa (HCB) à vila de Espungabera, vai-se colocar ponto final ao recurso a fontes alternativas de fornecimento daquele recurso energético para atender as sedes distritais ao nível de toda a província de Manica.

A vila-sede do distrito de Mossurize recebe, neste momento, energia da República do Zimbabwe, a qual se tem mostrado ineficaz para atender à demanda, devido às frequentes restrições que registam, agravadas pela crise política e económica que abala aquele país da África Austral.

Recentemente, foram construídos e entregues os sistemas de transporte e distribuição de energia eléctrica às capitais distritais de Macossa e Tambara, fechando-se assim o ciclo da electrificação de todas as sedes distritais da província, tendo ficado como desafio abranger Espungabera e as sedes de postos administrativos ainda não ligadas.

Na fase seguinte, e no âmbito do projecto em curso, prevê-se a electrificação das sedes dos postos administrativos de Dacata, em Mossurize e Dombe, em Sussundenga.

O projecto de electrificação de Espungabera, Dombe e Dacata e as localidades situadas ao longo do traçado da linha enquadra-se no âmbito de um vasto programa de electrificação rural que inclui a construção de linhas de transporte e distribuição dos distritos de Marínguè e Muanza, em Sofala, e Macossa e Tambara, em Manica.

VICTOR MACHIRICA