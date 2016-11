MANICA - DEVIDO A CRISE FINANCEIRA E POLITICO-MILITAR: Mais de 141 empresas encerram em Manica

PELO menos 141 empresas de média e pequena dimensão dos ramos da indústria, hotelaria, construção civil, agrícola e madeireira, encerraram as suas portas de Janeiro a Setembro deste ano na província de Manica, devido a crise económica, agrava pelo conflito político-militar que dilacera o país.

O facto foi dado a conhecer pelo director provincial do Trabalho, Emprego e Segurança Social de Manica, Mouzinho Alberto Carlos, num “briefing” a imprensa por ocasião do balanço do desempenho da instituição que dirige durante o ano prestes a terminar.

Devido a esta situação, um número não especificado de trabalhadores perderam emprego e o Instituto Nacional de Segurança Social (INS) registou dívidas com os contribuintes falidos na ordem de 27 milhões de meticais.

Relativamente ao conflito político-militar, Mouzinho Alberto Carlos precisou que pelo menos 44 trabalhadores de uma empresa nacional ficaram sem os seus salários no distrito de Báruè, devido ao encerramento dos seus postos de trabalho e a deslocação da direcção para empresa para locais considerados mais seguros.

Em contrapartida, e a apresar da aludida crise, a província de Manica registou durante o período em análise, 486 novas empresas de média e pequena dimensão, que entraram no mercado e mais de seis mil candidatos a emprego inscreveram-se nestas empresas, dos quais dois mil conseguiram emprego no projecto de reabilitação e ampliação da N6, troco Inchope-Machipanda.

Durante o mesmo período, a direcção provincial do Trabalho de Manica registou despedimentos arbitrários em várias empresas, bem como a expulsão de 49 trabalhadores estrangeiros ilegais, de um total de 1.440 forasteiros que labutam na província, na sua maioria paquistaneses e chineses.

No que concerne a auditoria e contencioso, o INSS em Manica registou uma dívida acumulada no valor total de 39 milhões e 382 mil meticais, referente a 646 contribuintes devedores até Agosto de 2016, que inclui a divida do período em análise de 4.846 milhões de meticais e 403 contribuintes.

De cobrança duvidosa, o INSS registou 28.423 milhões de meticais, de 117 contribuintes, para além de uma divida incobrável que atingiu 1.583 milhões de meticais, referente a 35 contribuintes.

As cobranças das dividas de contribuições para o Sistema Nacional d Segurança Social incluem as realizadas pela via extra-judicial e judicial, tendo sido recuperado o valor global de 5.712 milhões de meticais, segundo revelou Mouzinho Alberto Carlos, que, entretanto, avalia a saúde laboral da província como sendo “boa”.

Em relação ao período homólogo de 2015, o INSS em Manica cobrou 4.767 milhões de meticais, tendo havido um aumento do valor cobrado na ordem de 945 mil meticais, o que corresponde a 19.82 por cento, segundo a fonte, que explica que este aumento deveu-se a intensificação de acções de sensibilização aos contribuintes devedores.

VICTOR MACHIRICA