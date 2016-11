TETE- PRODUÇÃO DE ALIMENTOS: Optimismo nos camponeses

OS extensionistas agrários, que estão a trabalhar na assistência técnica aos camponeses, nos distritos da província de Tete, estão empenhados na sensibilização e mobilização de produtores do sector familiar para o seu envolvimento no trabalho colectivo, através da formação de pequenos grupos e associações na produção agrícola.

O director provincial de Agricultura e Segurança Alimentar em Tete, José Pereira Mendonça, disse há dias que os serviços distritais de Actividades Económicas, através de uma rede de extensionistas agrários, está a levar a mensagem da necessidade de se imprimir uma maior dinâmica na produção agrária para a elevação contínua de níveis de rendimento de produção e produtividade.

«Temos a consciência de que os camponeses, juntando e formando associações os seus rendimentos sairão a ganhar com uma produção e produtividade, onde a colheita será suficiente para a segurança alimentar das famílias e a arrecadação de receitas será rentável» - concluiu José Mendonça.

Entretanto, os camponeses e produtores do sector familiar acompanhados de seus parceiros, estão com as atenções viradas para a produção de comida, condição principal para a garantia da segurança alimentar, nutricional e geração de receitas para o bem-estar social.

O Presidente da União Provincial dos Camponeses em Tete, Lusitano Evaristo, afirmou que apesar de várias adversidades do regime de produção de sequeiro e devido a carência da chuva como tem acontecido nas últimas três campanhas agrícolas, há distritos que não atingiram níveis satisfatórios da sua produção.

«A nossa agricultura é de regime sequeiro e quando não chove devidamente como está acontecendo em alguns distritos da região sul da província nas últimas campanhas agrícolas, os camponeses não colhem o suficiente para se alimentarem» - apontou aquele responsável.

Para inverter o cenário, a União Provincial dos Camponeses está a sensibilizar os produtores do sector familiar a usarem as capacidades existentes na região, como as zonas baixas e ribeirinhas dos rios para a produção da segunda época, o que em certa medida tem aliviado o sofrimento das comunidades em termos de abastecimento em produtos alimentares.

Aquele organismo associativo com apoio de parceiros nacionais e internacionais tem contribuído com algumas acções concretas para a mitigação dos efeitos da seca, alocando na medida do possível, insumos agrícolas, difusão do prognóstico do período da queda das chuvas, entre outros aspectos pontuais.

«Estamos a introduzir novas tecnologias para a produção agrícola no seio dos camponeses para obtenção de melhores rendimentos por hectare assim como a abertura de feiras de mercados rurais» - apontou Lusitano Evaristo.

Para uma interacção adequada e fundamental com os camponeses sobre o uso e o aproveitamento da terra, a União dos Camponeses de Tete, arrancou nos cinco anos o trabalho de construção de centros de recursos nos distritos para facilitar a divulgação de leis, como a de Terras, das Associações, Assistência Técnica entre outras como suporte das comunidades para garantir terra segura proformas a minimizar os conflitos de terra que são frequentes no seio das comunidades.

«Apelamos ao Governo para uma contínua pressão na produção de Leis e Políticas Agrárias para transmitir facilidades aos camponeses a se beneficiarem das Casas Agrárias onde estes tem a oportunidade para encontrar melhores serviços na preparação dos seus campos de produção» - precisou o presidente da União dos Camponeses em Tete.

Entretanto, para o incremento da produção agrícola, o governo provincial de Tete, acaba de criar 19 centros de equipamentos agrícolas para a prestação de serviços espalhados um pouco por todos os distritos da província, assim como a disponibilidade de sementes.

De salientar que a população de Tete, maioritariamente camponesa, cuja produção depende basicamente da queda pluviométrica, a direcção provincial de Agricultura e Segurança Alimentar em Tete, tem estado a empreender esforços na mobilização dos produtores para a sua participação nos projectos e programas de construção de represas de baixo custo para a retenção das águas das chuvas visando a produção agrícola e o abeberamento do gado.

BERNARDO CARLOS