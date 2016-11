ZAMBÉZIA - TRAGÉGIA DE CAPHIRIDZANJE: Auxílio chega também de Quelimane

NATURAIS e amigos de Tete, residentes em Quelimane, na província da Zambézia, lançaram uma ampla campanha de angariação de apoio multiforme para apoiar as famílias das vítimas mortais e feridos que se encontram em tratamento em consequência da recente tragédia causada pela explosão de um camião-cisterna que transportava combustível.

O porta-voz da Associação de Naturais e Amigos de Tete, Simão Tomo, disse em conferência de imprensa que os membros já avançaram com pequenas contribuições. Porém, a ajuda humanitária não está vedada a pessoas interessadas que pretendam igualmente prestar o seu apoio.

Simão Tomo disse que todo o apoio é bem-vindo e que depois da sua mobilização será canalizado aos destinatários. A ideia, segundo explicou, surgiu durante uma reunião que visava não só responder à emergência de Caphiridzanje como também discutir a vida da agremiação em vários domínios.

A campanha está a ser difundida pelas rádios comunitárias, o mesmo acontecendo nas redes sociais, mobilizando todos os que queiram solidarizar-se com as vítimas da tragédia de Caphiridzanje, que tornou os membros mais unidos na necessidade de angariação de apoios para socorrer as famílias das vítimas e os doentes que estão ainda em tratamento.

Refira-se que o governador da Zambézia, Abdul Razak, apelou esta quarta-feira a todos os segmentos sociais para mostrarem a sua solidariedade para com as vítimas de Caphiridzanje. Falando durante a XX sessão do Executivo da Zambézia, o governante apelou aos membros do Governo para fazerem qualquer coisa em apoio aos pacientes que ainda estão no Hospital Provincial de Tete em tratamento e não só.

A solidariedade também deve ser também para com os negociantes de Mocuba, Gilé e Milange que perderam os seus estabelecimentos comerciais e produtos devido ao incêndio e vendaval que se abateram semana passada sobre aqueles distritos.

