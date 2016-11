CABO DELGADO: Desmatamento preocupante

UM total de sete distritos da província de Cabo Delgado, nomeadamente Macomia, Ancuabe, Metuge, Quissanga, Meluco, Montepuez e Ibo, que anualmente perdem cerca de 5522 hectares de florestas devido à acção humana, e não só, tendo atingido até ao momento um cumulativo total de 9130 quilómetros quadrados, níveis considerados preocupantes pelos defensores da biodiversidade.

Segundo Roberto Correia, da Mozbio, concorreram para a destruição da floresta que provocou o desmatamento, queimadas descontroladas, exploração desenfreada de madeira, abertura de novas machambas, acção dos carvoeiros e outros factores naturais como erosão dos solos, ventos fortes e outros.

Para inverter o actual cenário, de acordo com a fonte, deve-se apostar nas boas práticas de agricultura sustentável com destaque para agricultura de conservação, evitar queimar florestas de forma descontrolada, exigir exploração regrada de recursos florestais aos operadores madeireiros, entre outras acções.

Foi na esteira das apostas acima referidas que, no âmbito do programa Gestão Integrada de Paisagem, promovido pela Mozbio em parceria com The Forest Carbon Partnership Facility e a direcção provincial da Agricultura e Segurança Alimentar, capacitaram extensionistas na passada terça-feira, na sede do posto administrativo de Metoro.

A capacitação, de acordo com Daniel Agostinho, chefe do departamento de extensão rural na direcção provincial da Agricultura e Segurança Alimentar, tinha como objectivo municiar aqueles técnicos na transmissão de boas práticas de agricultura aos camponeses, visando a redução do desmatamento.

Agostinho fez saber que com os conhecimentos adquiridos os extensionistas poderão promover, junto dos praticantes da agricultura, novas técnicas de fazer machambas, sem queimar toda floresta em redor das áreas de cultivo.

Para além de suprir as necessidades de capacitação e actualização dos técnicos da direcção provincial da Agricultura e Segurança Alimentar de Cabo Delgado, a iniciativa irá também permitir a disseminação de práticas de agricultura de conservação aos agricultores, melhorando, deste modo, o sistema de gestão dos recursos naturais e seu uso sustentável.

O programa em implementação nos 7 distritos, de acordo ainda com Roberto Correia, tem como objectivo contribuir para a preservação das florestas e alívio da pobreza na província, através da redução do desmatamento e que se promova o desenvolvimento rural nos distritos que integram o Parque Nacional das Quirimbas.

JONAS WAZIR