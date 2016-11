GAZA - PNB por um turismo mais ousado

O GOVERNO distrital de Chigubo quer ver o Parque Nacional de Banhine (PNB) como uma das suas principais apostas em prol do desenvolvimento integrado daquela região nortenha de Gaza, através do incremento do turismo cinegético, o que passa, necessariamente, por uma acção concertada, que garanta uma coabitação sã entre as comunidades e sua riqueza faunística e florestal.

O sentimento foi recentemente manifestado por Benedito Búzi, administrador do distrito de Chigubo, entrevistado pela nossa Reportagem sobre as estratégias do Executivo local visando uma exploração racional do potencial turístico ainda adormecido no Parque Nacional de Banhine.

Segundo ele, Banhine distingue-seno mundo por possuir um ecossistemafavorável à presença de avestruzes, que são o maior atractivo para turistas nacionais, e de outros oriundos de diversos pontos do planeta, para além da grande riqueza que ostenta dada a predominância de animais como cudos, impalas, elefantes, búfalos e muitas variedades de pássaros.

Banhine orgulha-se ainda pela sua floresta na qual abunda madeira como a chanfuta, simbire, apenas para citar alguns exemplos que aquela reserva de caça pode oferecer aos turistas.

Contudo, refere o administrador Benedito Búzi, para que a actividade turística ganhe o impulso que se almeja, impõe-se, em primeiro lugar, que sejam criadas condições óptimas para uma convivência salutar entre o Homem e a fauna bravia.

Para o efeito, explica o nosso entrevistado, o Governo tem estado a privilegiar a disseminação de mensagens educativas junto das comunidades que vivem no interior do Parque Nacional de Banhine ou na sua zona tampão.

Por outro lado, prossegue a nossa fonte, o Governo tem estado igualmente a trabalhar no sentido de criar condições favoráveis para uma vida normal, proporcionando, em primeiro lugar, o acesso à água potável, educação, saúde e oportunidades de emprego.

“Felizmente, graças à essa interacção, nota-se nos últimos tempos uma grande harmonia e vontade de convivência entre as comunidades e sua respectiva fauna e flora. Os animais selvagens já estão a beneficiar de água para consumo, no interior do parque, para que deixem de invadir os locais onde reside a população humana no parque”, disse Búzi.

O nosso interlocutor disse que na perspectiva de se caminhar para uma maior prestação do Parque Nacional de Banhine, e depois da passagem em Abril último de uma missão constituída por turistas e estudiosos oriundos da Alemanha, e no âmbito da cooperação firmada com aqueles cidadãos germânicos, o administrador do parque, acompanhado de dois fiscais, viajou para aquele país para uma troca de experiências para o desenvolvimento da reserva de caça.

Contudo, para que o desenvolvimento do turismo seja uma realidade em Banhine, há que se avançar o mais urgente possível na busca de soluções que permitam o fácil acesso por via rodoviária, através da reabilitação das estradas que dão acesso ao parque, actualmente numa situação precária.

Outras medidas visando o aproveitamento do enorme potencial que o parque oferece passam pela restauração de infra-estruturas para a acomodação de turistas, bem como a busca de soluções que possam garantir a comunicação telefónica móvel no parque.

VIRGÍLIO BAMBO