INHAMBANE - Renovadas esperanças na produção agrícola

A SAFRA agrícola 2016/2017 em curso em todo país desde 17 de Outubro passado teve um início promissor na província de Inhambane como resultado do empenho dos produtores.

Caso haja regularidade da queda pluviométrica que se verifica um pouco por toda a província, Inhambane poderá recuperar a segurança alimentar neste momento comprometida pelas fracas colheitas como consequência da seca prolongada.

Esta expectativa no que concerne à produção de comida, pertence ao governador de Inhambane, Daniel Chapo, manifestada no balanço da visita que realizou semana passada ao distrito de Zavala, com o objectivo de acompanhar as acções em curso no que tange à produção de comida, após o lançamento da época campanha agrária.

Com efeito, Daniel Chapo disse que o necessário aproveitamento das chuvas que já estão a cair, lançando a semente nos campos já preparados, bem como o incremento das áreas de produção pelos produtores, será o principal desafio para a recuperação do fraco desempenho das últimas épocas por causa dos efeitos climáticos combinados, estiagem e seca prolongada.

Para a província atingir as metas planificadas para a presente safra agrícola, cerca de 2900 toneladas de culturas diversas, sendo 138 mil toneladas de hortícolas e 144 mil toneladas de milho, além da castanha de caju para exportação, Daniel Chapo constatou, no distrito de Zavala, envolvimento satisfatório dos extensionistas rurais no quadro de transferências de tecnologias aos produtores para o aumento de produção e produtividade.

Para apurar o nível do envolvimento dos técnicos dos serviços distritais das Actividades Económicas naquele distrito do sul de Inhambane, o governador juntou, na mesma sala, todos os intervenientes na cadeia de produção, tendo concluído que há um movimento interligado entre a investigação no terreno, bem como assistência dos produtores.

“Notamos que Zavala está comprometido com a produção de comida. Está a assumir a tarefa lançada pelo Presidente da República no lançamento da campanha agrícola em curso. Produzir comida para deixar de importar comida, sobretudo cereais, porque há condições para Moçambique cortar essa dependência”, afirmou o governador de Inhambane, visivelmente satisfeito pelo trabalho que encontrou naquele distrito.

Em Zavala, Daniel Chapo constatou, na baixa de Chimbirimbir, posto administrativo de Zandamela, que o projecto Marangua's Farmer poderá, a qualquer momento, tornar o distrito e o sul de Inhambane auto-suficiente no que diz respeito à segurança alimentar.

Marangua's Farmer, um projecto com uma concessão de 830 hectares de área, estando a trabalhar neste momento 127 hectares, com perspectivas de atingir 300, ainda neste campanha, está a produzir milho,duas vezes por época, mesmo no regime de sequeiro.

Este projecto, segundo o governador da província, prevê a montagem de unidades de processamento de milho e de carne, já que igualmente se dedicam à criação de gado bovino, contando neste momento com 230 animais.

“Precisamos passar a experiência do Marangua's para demais produtores, não só na produção de comida, mas também de criação de animais e protecção das áreas de produção para impedir a sua invasão pelos animais. Notamos que há muita humidade naquela baixa, o projecto está a produzir milho duas vezes por ano e os resultados são satisfatórios”, disse Chapo, acrescentando que há necessidade de a província fazer o melhor aproveitamento das baixas húmidas que tem, sobretudo para a produção de milho, cereal básico para a segurança alimentar”, concluiu o governador.

Dados apurados no local indicam que o projecto agrícola de Chimbirimbiri, uma produção mecanizada, com 14 trabalhadores permanentes e 60 sazonais, colhe quatro toneladas por hectare em área em que o compasso das culturas é de 90 por 20 centímetros.