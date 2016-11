MANICA - ATÉ AGOSTO DESTE ANO EM MANICA: Dívidas ao INSS ascendem a 39 milhões de meticais

O INSTITUTO Nacional de Segurança Social (INSS) em Manica registou uma dívida acumulada de 39 milhões e 382 mil meticais, referente a 646 contribuintes devedores até Agosto de 2016.

O facto foi anunciado há dias pela delegada daquela instituição em Manica, Nuruhudá Idrisse Ebal, falando a jornalistas no decurso do balanço à imprensa da Direcção Provincial do Trabalho, Emprego e Segurança Social, recentemente realizado em Chimoio.

A dívida é referente a 646 contribuintes devedores que até então não canalizaram as contribuições dos trabalhadores ao instituto, situação que levou a que o INSS iniciasse um processo visando a sua recuperação.

No concernente à dívida considerada duvidosa, o INSS registou 28.423 milhões de meticais, de 117 contribuintes, para além de uma dívida incobrável que atingiu 1.583 milhões de meticais, referente a 35 contribuintes.

As cobranças das dívidas de contribuições para o Sistema Nacional de Segurança Social incluem as realizadas pela via extra-judicial e judicial, tendo sido recuperado o valor global de 5.712 milhões de meticais, segundo a fonte.

Em relação ao período homólogo de 2015, o INSS em Manica cobrou 4.767 milhões de meticais, tendo havido um aumento do valor cobrado na ordem de 945 mil meticais, o que corresponde a 19.82 por cento.

Ebal explica que este aumento deveu-se à intensificação de acções de sensibilização aos contribuintes devedores.

No ano passado mais de quinhentas empresas de vários ramos de actividade não canalizam os descontos para a Segurança Social Obrigatória na província de Manica, situação que afectou dois mil trabalhadores, que ficaram privados de se beneficiar das compensações a que têm direito, caso este cenário não tenha mudado.

Nuruhudá Idrisse Ebal revelou que, no global, aquelas empresas tiveram uma dívida com o INSS no valor de 6 milhões, 435 mil e 925 meticais e para a recuperação dos valores a instituição tem vindo a efectuar cobranças, cujos reembolsos têm sido a conta-gotas, situação que preocupa o INSS na região.

Com efeito, segundo explicou, medidas legais têm vindo a ser accionadas visando obrigar os refractários a cumprirem com os seus deveres, sendo que processos têm vindo a ser encaminhados à Procuradoria Provincial e ao juiz das execuções fiscais para o pagamento compulsivo da dívida.

Entre os processados figuram os contribuintes acusados de abuso de confiança e que deliberadamente não canalizam os descontos à seguradora, os descontos efectuados, os quais correm o risco de enfrentar execuções fiscais a partir da Direcção Provincial de Economia e Finanças, esgotado que for o prazo de dois meses fixado para o pagamento.

A província de Manica possui 6391 empresas com 79.189 trabalhadores.

VICTOR MACHIRICA