TETE - CAHORA-BASSA: Auade mobiliza para a produção de comida

O GOVERNADOR da província de Tete, Paulo Auade, instou há dias os residentes de Cahora-Bassa a aproveitarem integralmente os rios sazonais que atravessam as localidades situadas ao sul do distrito construindo represas comunitárias para a retenção de água das chuvas para impulsionar a produção agrícola.

Auade, que na última segunda e terça-feira efectuou uma visita de trabalho às localidades de Chintholo, Nhabandu, Chipalapala e Inhacapiriri, no posto administrativo de Nova Chicôa, no distrito de Cahora-Bassa, disse que os camponeses devem virar as suas atenções particularmente para a produção de bens alimentares, com vista a melhorar a dieta alimentar e renda familiar.

“Agora é tempo de virarmos as atenções para a auto-suficiência alimentar, aproveitando a fertilidade dos solos, alargando as áreas de produção para melhorar a produção de cereais, base alimentar da nossa população” – disse Auade.

Instruiu em seguida aos extensionistas a disseminar mensagens sobre as boas maneiras de aproveitamento da terra junto aos camponeses, assim como difundir novas tecnologias agrícolas para a obtenção de bons rendimentos que sirvam para melhorar a dieta alimentar das famílias e comercialização dos excedentes.

O governante aproveitou a ocasião para comunicar às comunidades que o Governo Provincial está a aprovisionar e enviar aos distritos com clima árido, como o de Cahora-Bassa, insumos como semente diversa resistente à seca para a distribuição e venda simbólica aos camponeses empenhados na produção agrícola.

“Há problemas de escassez de chuvas, uma das armas fundamentais para a produção agrícola, e para invertermos o cenário temos que aproveitar a pouca chuva para a retenção da sua água para a irrigação das áreas produtivas assim como o abeberamento do gado” - frisou Auade.

Disse ainda que o Executivo está paulatinamente a oferecer condições ideais para o melhoramento da produção agrária, colocando à disposição dos produtores insumos agrícolas, como os centros de prestação de serviços equipados com maquinaria agrária, tais como tractores e respectivas alfaias para o desbravamento de terras de produção, entre outro material básico.

A este propósito, Paulo Auade anunciou que já estão implantados na província e em diversos distritos 19 centros de prestação de serviços aos camponeses, os quais já estão a lograr êxitos consideráveis na produtividade, sobretudo no alargamento das áreas de cultivo de cereais e feijões.

À população das localidades de Nhadandu, Chipalapala e Inhacapiriri, situados ao longo da zona baixa da albufeira de Cahora-Bassa, Paulo Auade apelou-a para o uso sustentável da actividade piscatória, conciliando-a com a agrícola.

“O peixe é um dos alimentos saudáveis e aconselhado para o seu consumo, pelo que a actividade de pesca bem usada pode superar o défice alimentar das famílias e melhorar a dieta. Por isso temos que praticar uma pesca sustentável” - recomendou.

BERNARDO CARLOS