INCENDIADAS EM PALMA: Polícias ainda sem apoio para reerguerem casas

UM total de oito agentes da Policia da República de Moçambique, estacionados na vila-sede do distrito de Palma, Cabo Delgado, estão desde Outubro do ano passado à espera de apoio dos serviços sociais do Comando Provincial da Corporação, para reerguerem as suas casas, depois que foram incendiadas pela população, no decurso de uma manifestação de protesto contra a morte de um motociclista, devido a um acidente de viação, supostamente provocado por um agente regulador de trânsito. Leia mais