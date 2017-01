JOSÉ PACHECO, Ministro da Agricultura e Segurança Alimentar, trabalhou recentemente em Tete. Falando com os membros do colectivo da direcção provincial do sector agrícola recomendou-os a encontrar mecanismos mais eficientes para a intensificação do processo de introdução de novas tecnologias de produção agrária para impulsionar a produção e produtividade. Leia mais