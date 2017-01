GAZA: Produção de caju no centro das atenções

AS POLÍTICAS definidas pelo Governo de Gaza para o incremento da produção da castanha de caju, correspondem as expectativas da respectiva Governadora, Stella Pinto Zeca, que em entrevista ao nosso Jornal, destacou facto de iniciativas como a pulverização de cajueiros, melhoria do preço junto dos produtores e o fomento da cultura em zonas não tradicionalmente praticantes dela, como os distritos do norte da província, constituírem factores de um forte encorajamento. Leia mais