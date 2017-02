O PROCESSO de transferência das 95 famílias do povoado de Ntoro, no posto administrativo de Namanhumbir, em Montepuez, província de Cabo Delgado, para um outro espaço, para dar lugar às actividades de exploração de Rubis, ainda está longe de ser concretizado, devido às razões de ordem burocrática, segundo deu a conhecer a administradora do distrito, Etelvina Fevereiro. Leia mais