NA PRESENTE SAFRA AGRÍCOLA: Esperada superação das metas de produção

A PROVÍNCIA de Manica prevê produzir, na campanha agrária 2016/2017, mais de 3.5 milhões de toneladas de culturas diversas, entre alimentares e de rendimento, o que representa um incremento que vai contribuir substancialmente para o consumo, comercialização e para garantir a segurança.

Esta produção será colhida numa área total de 1.277.242 hectares, segundo anunciou há dias a directora provincial da Agricultura e Segurança Alimentar, Sónia Nhamahumbo, num encontro com líderes religiosos da província para falar sobre a paz e produção.

Na ocasião, disse estar garantida a colheita de mais de 2860 toneladas de culturas diversas, com maior enfoque para milho, referentes à primeira época em que foi planificada a produção numa área de cerca de 1.028 milhão de hectares.

Para esta segunda época, a perspectiva de produção situa-se na ordem 648 mil 404 toneladas, numa área de 248 mil, 196 hectares.

Na campanha finda, a província de Manica registou uma produção de mais de três milhões de toneladas. Ela é potencial na produção de milho, cultura que igualmente constitui a base alimentar da maioria dos seus habitantes, mapira, feijões, hortícolas e tubérculos, com destaque para mandioca e batatas reno e doce.

Do ponto de vista de potencial, Manica conta com os distritos de Sussundenga, Gondola, Manica, Báruè, Mossurize, Vandúzi e Macate. Os sendo deficitários são os de Machaze, Macossa, Tambara e Guro, onde, apesar do empenho das populações, registam-se ciclicamente carências alimentares derivadas da fraca colheita.

Com efeito, Sónia Nhamahumbo garantiu que a província irá superar a meta que se propôs a realizar por considerar que a província de Manica é caracterizada por enorme manancial de terras férteis, recursos hídricos, para além de ter chovido o suficiente e haver crescente população bovina, com enorme impacto na produção através da tracção animal.

Outro factor que afirmou ser determinante para o alcance das metas se relaciona com a disponibilidade cada vez maior de meios para a mecanização agrícola, destacando que a província dispõe, neste momento, de mais de 200 tractores que revolucionam a agricultura na região.

Aliás, segundo a fonte, a mecanização agrária, através do uso de tractores e a expansão dos serviços de assistência técnica, são algumas das principais razões da revolução agrária que se assiste na província, com impacto bastante positivo na produção e produtividade agrária, irrigação e pecuária, sectores que estão a registar crescimento assinalável de campanha em campanha.

A iniciativa presidencial “Uma família, um hectare” e os incentives do Presidente da República visando o crescente aumento da produção e produtividade, estão na origem dos índices de produção que se esperam na provincial de Manica.

Neste momento, de acordo ainda com a fonte, as prioridades do Governo de Manica para o sector agrário se centram fundamentalmente em promover o crescimento económico sustentável e abrangente, com particular enfoque para o aumento da produção e produtividade agrícola, tendo em conta o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Sector Agrário (PEDSA 2011-2020).

Outra aposta será garantir a segurança alimentar e nutricional das comunidades, operacionalizar acções do Plano Estratégico Nacional de Combate às Queimadas Descontroladas e de Erosão de Solos, prosseguir com a operacionalização do plano estratégico para a mitigação do conflito homem/fauna bravia e continuar a levar a cabo actividades de combate às doenças endémicas.

