TETE: Factores adversos afectam desempenho da economia

A PROVÍNCIA de Tete registou, ano passado, crescimento de 4,7 por cento, de uma previsão de 12,1 por cento, o que resultou de factores adversos que afectaram negativamente o desempenho económico desta parcela do país.

Para a percentagem alcançada, conforme foi revelado há dias na cidade de Tete, no decurso da sessão do 13.º Observatório de Desenvolvimento da Província, muito contribuíram os resultados das actividades na agricultura, indústria extractiva de carvão mineral, produção e distribuição de energia eléctrica e produtos alimentares, bebidas e tabaco.

Durante o mesmo período, o volume de investimentos privados aprovado registou um crescimento de 80 por cento, tendo alcançado 50,40 milhões de dólares norte-americanos, com um potencial de gerar 829 novos postos de emprego.

A propósito, o governador provincial, Paulo Auade, explicou que, deste montante, 11,11 milhões de dólares norte-americanos referem-se ao investimento directo nacional e 39,29 de investimento directo estrangeiro.

Em termos de exportações de bens e serviços, conforme revelou, a província atingiu 17.072,5 milhões de meticais, tendo a energia eléctrica produzida pela empresa Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB), tabaco processado pela Mozambique Leaf Tobacco (MLT), carvão mineral, peixe kapenta, troféus de caça, peças semipreciosas, entre outros produtos, contribuído para o alcance do volume das exportações durante o ano passado.

EDIFICADAS INFRA-ESTRUTURAS SOCIAIS

No âmbito do desenvolvimento de infra-estruturas económicas e sociais, o governador de Tete disse que, durante o período em análise, foram concluídas e entraram em funcionamento nove unidades sanitárias rurais do tipo II, estando em construção e numa fase adiantada as obras de um bloco operatório em Furancungo, sede distrital de Macanga, o que, em termos teóricos, vai reduzir para 15 quilómetros a distância percorrida à procura dos cuidados sanitários nos distritos.

Na área das estradas e pontes, conforme deu a conhecer, foi concluída a edificação da ponte sobre o rio Luía, com um comprimento de 98 metros, no distrito de Chifunde, mais concretamente no troço da sede distrital ao cruzamento de Mugomo, na Estrada Nacional 302, possibilitando, desta forma, uma melhor circulação de pessoas e bens entre Matema e Bene.

Com vista a facilitar a distribuição de combustíveis líquidos, a província conta com 10 postos de abastecimento, estando em construção outros quatro nos distritos de Chiúta, Doa, Chifunde e Tsangano, conforme indicou o governador de Tete.

Mesmo reconhecendo o incumprimento das metas de crescimento da província, situação que também esteve ligada às restrições orçamentais que caracterizaram o exercício económico de 2016, Paulo Auade considera que a avaliação do desempenho dos principais indicadores socioeconómicos foi positiva.

BERNARDO CARLOS