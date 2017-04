Quatro mil garimpeiros expulsos de Namanhumbir

MAIS de quatro mil garimpeiros, entre nacionais e estrangeiros, foram expulsos de Fevereiro a esta parte das minas de Ruby e Granada de Namanhumbir, no distrito de Montepuez, no quadro das acções operativas levadas a cabo pelas Forças de Defesa e Segurança (FDS), visando acabar com a mineração ilícita naquele ponto da província de Cabo Delgado. Leia mais